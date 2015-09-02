Сегодня легендарный Валентин Гафт отмечает 80-летний юбилей

Сегодня, 2 сентября, Валентину Гафту исполняется 80 лет.

Легендарный актер театра и кино, автору популярнейших эпиграмм и народный артист России ранее заявлял, что не собирается отмечать свой день рождения.

"Буду дома, в Москве", — сказал он.

Также актер добавил: "Театр "Современник", где я работаю, выходит из отпуска в октябре, там на 22 октября объявлен мой творческий вечер".

Гафт вообще не любит торжеств, юбилеев, шумных компаний.

"Хочется, чтобы скорее прошли эти дни", — признавался он.

Отметим, что за время актерской карьеры Гафт записал на свой счет более 100 ролей в кинофильмах.

Также он — автор нескольких книг, среди которых мемуары, рассуждения, стихотворения и знаменитые эпиграммы.

Как сообщал "Главред", ранее Гафт резко высказывался против военной агрессии в Украине, но, оказавшись в "белом списке" украинского Минкульта, заявил, что предпочел бы находиться в "черном".