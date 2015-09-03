В Лас-Вегасе установили огромную скульптуру "Писающего мальчика": опубликованы фото

В Лас-Вегасе рядом с отелем и казино The D установили копию бельгийской скульптуры "Писающий мальчик". Статуя в два раза больше оригинала, ее вес составляет около 200 килограммов.

Контракт на размещение статуи заключен на 100 лет с возможностью продления. Это самое долгосрочное действующее соглашение в индустрии развлечений Лас-Вегаса, рассказали в руководстве отеля, пишет Lenta.ru.

Владельцы казино Дерек и Грег Стивенсы признались, что имеют бельгийские корни и часто бывают в Брюсселе. Бизнесмены рассчитывают, что американскую копию статуи будут часто наряжать в разные костюмы, как и оригинального "Писающего мальчика".

Это не первый двойник известной достопримечательности в Лас-Вегасе. В городе уже установлены уменьшенные копии Эйфелевой башни и Сфинкса.

"Писающий мальчик" — одна из достопримечательностей Брюсселя, статуя-фонтан в виде голого мальчика, писающего в бассейн. Статую, ставшую символом столицы Бельгии, неоднократно похищали. В 1745 году во время войны за австрийское наследство (военный конфликт, который был спровоцирован завещанием императора Карла VI) ее увезли английские солдаты. В 1817 году статую украл француз, которого незадолго до этого выпустили из тюрьмы.

фото: lasvegassun.com