Ада Роговцева о своем последнем визите в Москву: если появлюсь в России, меня арестуют

6 сентября 2015, 20:57

По российскому ТВ, очень реалистично показывают, что "мы звери, что мы тупые, что мы фашисты", говорит актриса.

Ада Роговцева

В России против украинской актрисы театра и кино, народной артистки СССР,  Героя Украины Ады Роговцевой за то, что она собирала деньги на нужды АТО, завели уголовное дело.

Об этом актриса рассказала в интервью на канале "Украина", пишет Gazeta.ua.

"Мы собрали для госпиталя в АТО 52 тысячи гривен. В Москве услышали звон, да не знали, где он. Тогда я как раз завершила съемки в них, и они решили, что я в России заработала деньги и профинансировала военные действия", — рассказала актриса.

По словам Роговцевой, если сейчас она появится на территории Российской Федерации, то ее арестуют.

Уже больше года Роговцева не появляется в Москве. Двери в Московский театр для нее закрыты.

"Последний раз я была в Москве почти год назад. Это были те досьемки, от которых я не могла отказаться. Я не хотела ехать, но мне сказали, чтобы я платила неустойку. Продавать квартиру — это не выход", — прокомментировала актриса.

Ада Роговцева так же рассказала о впечатлениях после последнего визита в Россию.

"Выйти к зрителям, которые агрессивно настроены, хотя и не ко мне, а к моей стране, народу — я не могу. Когда я была в Москве, то видела, что показывают по телевизору людям. Мне хватило трех дней, чтобы поддаться этому влиянию и быть на их стороне. Это шутка, конечно, но реально у людей, которые там живут, другой правды нет. Они все очень реалистично показывают, что мы звери, что мы тупые, что мы фашисты".

Также актриса призналась, что потеря российского рынка отразилась на ее финансовом положении.

 "Я не тот человек, который умеет накапливать деньги. Поэтому потеря российского зрителя катастрофически сказалась на финансовом состоянии. Но это несравнимая потеря с той, что несут наши соотечественники. У меня просто нет возможности что-то отдать детям, купить те книжки, которые я хочу. У меня нет возможности так часто ездить в деревню к себе, ибо каждая моя поездка на бензин забирает всю мою пенсию", — говорит актриса.

Не смотря на все это, Роговцева говорит, что ей удалось сохранить хорошие отношения с российскими коллегами.

"Женя Симонова звонила мне еще во время Майдана и очень переживала. Их (русских актеров) страшно называть, потому что в России посмотрят эту программу, и это повлечет не очень хорошие последствия. Друзья уходят один за другим. Чем дольше живешь —тем больше всех позади. Но есть люди, с которыми я редко вижусь, и мы даже не созваниваемся, но они есть и я знаю, что они меня помнят и ждут".

Напомним, ранее сообщалось, что против Роговцевой в РФ открыли уголовное дело за тот , что актриса пожертвовала украинской армии 52 тыс. грн.

видео: Канал Украина

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АТО Россия Москва деньги дело уголовное Ада Роговцева
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