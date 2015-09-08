"Варвары": Мирко Саблич в песне троллит российский шовинизм

Известный своей активной жизненной позицией украинский музыкальный коллектив "Мирко Саблич" презентовал очередной хит в Сети.

В этот раз музыканты перепели хит российской рок-группы "Би-2" "Варвара". Композицию адаптировали к оккупации и аннексии Крыма и агресии России против Украины на Донбассе.

"Народ возгордился, почувствовав жесткую руку,

Страна превращается в нео-ГУЛАГо-Мордор,

Всё будет "Донбасс"! С нами нефть и точны наши "Буки"!

По трупам солдат безымянных шагает террор", — поется в песне.

Кроме того, в песне идет речь о российских политзаключенных - Надежде Савченко, Олеге Сенцове и Александре Кольченко.

Напомним, ранее группа "Мирко Саблич" записала новую кавер-версию в честь 35-й годовщины смерти Владимира Высоцкого. В песне-аллюзии автор вложил в уста поэта критику медийной пропаганды российским СМИ и оккупации в целом.