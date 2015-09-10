Как Жванецкий в России Саакашвили хвалил: опубликовано видео

Известный сатирик Михаил Жванецкий не повелся на провокационный вопрос телеканал Россия о назначении Михеила Саакашвили на пост губернатора Одесской области.

Все явно ждали, что Жванецкий начнет критиковать бывшего президента Грузии. Однако сатирик, напротив, скорее рассказал об успехах, пишет Апостроф.

Отвечая на вопрос ведущего: "Вы намного известнее одессит, чем Саакашвили. Как вы, самый известный в мире одессит, оцениваете его назначение?", Жванецкий не стал критиковать экс-президента.

"За то время своего губернаторства Саакашвили ликвидировал пять управлений вместе со всеми чиновными обитателями", — говорит Жванецкий, отметив, что один их чиновников громко заявлял, что не держится за свое место, а потом изо всех сил пытался остаться и даже якобы стремился выкупить заявление об увольнении.

Похвалил Жванецкий и то, что на частных пляжах нардепов и олигархов по приказу Саакашвили сносят заборы, давая доступ к морю всем людям. Высказался и о новой патрульной полиции.

После этого Жванецкий произнес: "Надо плохое что-нибудь сказать? Чувствую — надо!".

И он таки придумал, что же с сатириком плохого случилось в Одессе. По его словам, была сильная жара, и он отравился килькой.

А еще с сожалением отметил, что в Жемчужине у моря теперь почти нет яхт богатых россиян, которых ранее встречали симпатичные девушки, за которыми он любил наблюдать в бинокль.

Напомним, ранее писатель-сатирик, колумнист Виктор Шендерович заявил, что назначение Саакашвили губернатором Одесской области несколько дней было главной темой в российских новостях. Просто, надо сказать, разорвало там всех от иронии по этому поводу.

Видео: youtube.com