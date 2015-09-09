Книги "Война глазами ТСН" и "94 дня. Евромайдан глазами ТСН" представят на Форуме издателей во Львове

С 10 по 13 сентября во Львове состоится 22-й Форум издателей, на котором будут представлены книги "Война глазами ТСН" и "94 дня. Евромайдан глазами ТСН".

Так 11 сентября во Дворце искусств (ул. Коперника, 17) состоится презентация книги "Война глазами ТСН" в рамках Форума.

Вместе с героями издания — корреспондентами ТСН Александром Загородним и Андреем Цаплиенко — ее автор Ольга Кашпор представит книгу участникам и гостям Форума. Начало презентации в 17:00.

Напомним, что "Война глазами ТСН" — это книга и мультимедийный проект, состоящий из 28 проникновенных историй в виде эссе, а также расширенной версии видеорассказов, информационных справок и интерактивной карты, собранных на сайте. Герои проекта — журналисты и операторы, которые устали ездят в командировки в зону АТО.

"94 дня. Евромайдан глазами ТСН" — это коллективное видение журналистов, операторов, редакторов и ведущих ТСН, для каждого из которых Евромайдан стал не только работой, но и важной страницей жизни.

Купить книги можно в книжных магазинах Украины, на сайте, а также во время книжной ярмарки Форума (3 этаж, стенд 310а).

Как известно, Книга "Война глазами ТСН" стала участником арт-проекта Американского Дома "Коэффициент Независимости"