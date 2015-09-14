Известный писатель Василий Шкляр вошел в политраду партии УКРОП

Известный украинский писатель Василий Шкляр вошел в политраду вновь созданной партии "УКРОП".

Об этом на съезде партии заявил один из ее лидеров Игорь Палиця, пишет Буквоїд.

Писатель был внесен в состав политсовета прямо во время съезда. Это не первый поход Шкляра в политику — в 2012-м году он баллотировался от партии "Собор" по 123-му округу Львовской области, но занял только третье место.

Как известно, Василий Шкляр является лауреатом Шевченковской премии в области литературы. Автор популярных романов "Черный ворон", "Маруся".

Напомним, УКРОП требует перезагрузки украинской власти.