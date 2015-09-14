Зеленский объяснил Путину, почему не стоит посылать своих солдат воевать с Украиной

13 сентября в Ровно украинский артист и телеведущий Владимир Зеленский обратился со сцены к президенту России Владимиру Путину.

Об этом он заявил во время совместного концерта "Студии Квартал 95" и украинской группы DZIDZIO, пишет Ivona

Зеленский коротко и ясно объяснил, почему президенту России не стоит отправлять своих солдат в Украину.

"Владимир Владимирович, знаете... На том свете никто русскоязычное население не ущемляет, поэтому не нужно туда отправлять своих же солдат", - заявил Зеленский.

Фраза артиста сорвала бурю оваций и аплодисментов со стороны зрителей.

После этих слов "кварталовцы" спели песню о войне на востоке Украины.

Видео: youtube