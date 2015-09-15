Приходько послала россиян: меня "хохлухой" называли, но я "українська дівчина з великої держави"

15 сентября 2015, 08:55

Так, как умеет врать и унижать Россия, не умеет ни одна страна в мире, говорит артистка.

Анастасия Приходько

Украинская певицаАнастасия Приходько, победившая в России в шоу "Фабрика звезд" и выступавшая от РФ на "Евровидение-2009",  научилась с юмором воспринимать российскую критику за патриотическую проукраинскую позицию в свой адрес.

Об этом артистка рассказала в интервью изданию "Бульвар Гордона".

"Сколько ежеминутно в России на меня выливалось дерьма! Конечно, было обидно, но не так, как в двадцать лет. Если тогда я садилась плакать, то сейчас над этим просто смеюсь и понимаю, что говорю правильные вещи, если их это задевает. Мы поддерживаем правду, а они беснуются оттого, что сидят в полной жопе. Если Путина свергнут, они окажутся в еще большей жопе и будут в ней сидеть и петь, и ,кроме этой жопы, им ничто больше не светит. Как говорится, кусают руку дающего, а потом лижут сапог пинающего", — говорит певица.

По ее мнению, "Путину по большому счету наплевать на россиян, но эти подхалимы понимают, что, если они не будут ему лизать задницу, у них не будет ни концертов, ни званий, их закроют и вырежут из всех эфиров, как это произошло с теми артистами, которые поддержали Украину. Начнется публичная травля, унижение, а так, как умеет врать и унижать Россия, не умеет ни одна страна в мире", — говорит артистка.

Хотя карьерный взлет певицы произошел именно в России, Приходько уверена, что у нее нет никаких долгов по отношению к этой стране.

"Мне говорят: "Как это – ведь Россия тебя вскормила, столько тебе дала, ты ее представляла на Евровидении..." Я что, кому-то за это деньги платила? Вы пришли меня слушать, я вас не заставляла, как не заставляла отбирать меня на "Евровидение" и голосовать, чтобы я победила на "Фабрике звезд". Не заставляла делать так, чтобы я выступала в Кремле", — говорит Приходько.

Она уверяет, что изначально у нее были теплые отношения с российскими артистами, но после решения поддержать Украину все изменилось.

"Нормальные были отношения, но я поддерживаю свою родину, своих солдат, своих людей, и ничто меня не заставит думать иначе... Мы были из одной когорты, все общались. Но после того как я решила, что мне от России больше ничего не надо, на меня посыпалась масса комментариев со словами: "Проститутка, чтобы ты сдохла, а ваша страна развалилась!" Для кого я поеду петь? Деньги? Все не заработаешь. А вот репутацию проститутки — в один миг. Для чего я тогда восемь лет старалась и строила свою карьеру? Чтобы им угодить? Да пошли они все в жопу! После тех обидных слов, которые они высказали в мой адрес, я не могу сказать о них ничего хорошего", — отметила певица.

Она рассказала, что теперь певица не хочет гастролировать в России, и свое будущее связывает с Украиной.

"Поскольку я у них начинала, они почему-то меня считают своей, но я не их, я — українська дівчина, з великої держави, поэтому мне по боку, что они обо мне думают. А я буду относиться к ним так, как они этого заслуживают. Раньше мы здоровались, общались, а сейчас — до свидания. Россия для меня закрыта, не знаю, что должно произойти, чтобы что-то поменялось в моей голове, никакие деньги мира меня не заставят предать все то, что я сделала здесь.

Украина — это страна, в которой я сейчас живу. Очень хочется, чтобы мир наступил, чтобы все стали жить по-человечески. Мы не рабы, а свободные люди и имеем право выбора. Хочу пожелать нам всем терпения, любви к друг другу, ангела-хранителя, чтобы Господь нас оберегал. Каждый сегодня в этом нуждается", — подытожила артистка.

Напомним, ранее Приходько ответила российской певице Валерии.

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