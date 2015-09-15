Умер любимец зрителей "Будулай" — известный советский актер Михай Волонтир

В Молдове на 82-м году жизни умер народный артист СССР Михай Волонтир, сыгравший Будулая в фильме "Цыган".

В последние месяцы жизни актер находился в тяжелом состоянии в больнице города Бельцы. У него было онкологическое заболевание и диабет с осложнениями на глаза. В последние годы Волонтир почти ничего не видел. С 1990-х годов он перенес несколько операций, пишет "Интерфакс".

Тем не менее, актер до 2014 года продолжал служить в театре.

Михай Волонтир родился в Молдавии в 1934 году. За свою долгую карьеру он сыграл во множестве известных фильмов.

В 2000 году его признали одним из величайших актеров XX века в Молдове.

Волонтир сыграл около 120 главных ролей в театре, а также снялся в более 30 фильмах.

Его дебют в кино состоялся в 1968 году, когда Волонтир снялся в фильме "Нужен привратник". Затем снимался в картинах "Это мгновение", "Десять зим за одно лето", "Крутизна", "Это сладкое слово —свобода", "Случай в квадрате 36-80", "Следы оборотня", "Верными останемся", "Стук в дверь".

Широкую известность Волонтиру принесла роль Будулая в многосерийном фильме "Цыган". Фильм имел большой успех у зрителей, и в 1985 году вышло его продолжение — "Возвращение Будулая".

В 1988 году Михай Волонтир получил звание Народного артиста СССР. Один из последних фильмов с участием Волонтира "Виновата ли я" вышел в 1992 году. В 2003 году Михай Волонтир вновь появился на киноэкране, снявшись в картине "Чандра". Свою роль в этом фильме он сыграл почти слепым.

Волонтир был депутатом Верховного Совета Молдавской ССР XII созыва, принявшего Декларацию о независимости Молдавии 27 августа 1991 года. Актер — почетный гражданин Кишинева и Бельц, награжден высшей наградой страны — "Орденом республики".

Актер был удостоен званий Народный артист Молдавской ССР и Народный артист СССР, а также являлся лауреатом Государственной премии РСФСР.

Напомним, 30 августа, в России на 85-м году жизни скончался народный артист страны Михаил Светин.