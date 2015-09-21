В Лос-Анджелесе назвали победителей телевизионного "Оскара"

В американском городе Лос-Анджелес завершилась церемония вручения телевизионной премии "Эмми", абсолютным лидером по числу наград стал телеканал HBO (43 статуэтки).

Об этом пишет РИА Новости.

Между тем Лента.ру, ссылаясь на данные Reuters, уточнило, что в номинации "Лучший драматический сериал" премия присуждена "Игре престолов".

"В номинации "Лучший комедийный сериал" награда досталась политической комедии "Вице-президент". Оба эти сериала транслируются телеканалом HBO", — добавили журналисты.

По их данным, таким образом киноленты-победительницы потеснили фаворитов, получавших премии в предыдущие годы — "Безумцы" телеканала AMC и "Американская семейка" телеканала АВС.

""Игры престолов" также были отмечены наградой в номинациях за лучший сценарий, лучшую режиссуру и лучшего актера второго плана (Питер Динклэйдж)", — подчеркнуло издание.

Напомним, ранее сообщалось, что на международном кинофестивале в Торонто (Канада) фильм об украинской Революции Достоинства — "Зима в огне" — занял первое место. Узнать больше о ленте можно здесь.

Прайм-таймовая премия "Эмми" является главной на территории США в области телевидения, которая ежегодно вручается Американской телевизионной академией. Награда считается телевизионным эквивалентом премии "Оскар" для кино.