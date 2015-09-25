Украинские режиссеры отказались от российской награды на кинофестивале

Украинский режиссер Марина Врода отказалась от награды на фестивале "Киношок" в российской Анапе в знак протеста против приговора ее коллеге Олегу Сенцову.

По рассказу одного из членов жюри, на заключительную церемонию Врода принесла плакат в поддержку Сенцова, но его отобрали охранники при входе. На сцену она вышла с висящей на шее табличкой "Свободу Сенцову", сообщает "Грани.ru".

"Врода объявила, что отказывается от диплома "За силу высказывания", присужденного ей за короткометражный фильм "Улитки".

По словам режиссера, она не сможет принять награду до тех пор, пока не будет освобожден Сенцов. Ее выступление было встречено аплодисментами.

Врода — лауреат Каннского кинофестиваля за лучший короткометражный фильм", — говорится в сообщении.

Другой украинский режиссер Катерина Горностай, награжденная спецпризом за короткометражный фильм "Поодаль", на церемонии награждения призвала кинематографистов сделать все от них зависящее для освобождения Сенцова.

Напомним, режиссер-изгнанник из Ирана Мохсен Махмальбаф получил премию за фильм "Президент" на нынешнем Венецианском кинофестивале. Свою награду он посвятил украинскому режиссеру Сенцову

Видео: ТСН