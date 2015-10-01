На сайте "Главред" начался чат с певицей Светланой Тарабаровой. Самая солнечная певица украинской эстрады расскажет о большом сольном концерте и знаковом альбоме "Вірю. Знаю". "Перемены" — не только нынешнее настроение певицы, которая на днях отпраздновала свое 25-летие, но и название заглавной песни нового альбома "Вірю. Знаю", релиз которого запланирован на осень. В этот альбом вошло 13 треков, в том числе представленные ранее — "Повертайся живим" и "Хочу жити без війни", а также абсолютно новые откровенные песни певицы. Как рассказала сама Светлана, ее музыка стала жестче, и это был сознательный отход от "коммерческого формата". "В этом альбоме будут только песни "нашего времени", многие, к сожалению, основаны на реальных событиях, это будет очень сильный альбом, но в тоже время очень светлый", — добавила она.

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