Автору книги нравится идея о фильме, но спин-оффа "Игры престолов" не будет

Некоторые британские СМИ распространили информацию о том, что студия НВО работает над созданием фильма по мотивам сериала "Игры престолов", ссылаясь при этом на создателя серии книг, которая легла в основу сюжета, Джорджа Мартина.

Однако появились сведения о том, что Мартин опроверг эту информацию в своем блоге. Об этом со ссылкой на издание Variety сообщает ZN.UA.

Как сообщает издание, недавно британская Daily Star распространила цитату Джорджа Мартина, в которой он заявлял о том, что работа над фильмом уже идет, но он в ней принимать участия не будет. Писатель отметил, что у него "слишком много работы. Мне предстоит написать еще две книги, а я пишу очень медленно. Фанаты сожалеют о том, что я не могу писать быстрее". В статье также сообщалось о том, что фильм будет повествовать историю восстания Роберта Баратеона против Таргариенов.

Сам Мартин написал в своем блоге, что данное заявление является "абсолютно неправдивым. На данный момент никакой фильм в разработке не находится, а если фильм и будет, то он однозначно не будет рассказывать о восстании Роберта".

Издание Huffington Post ссылается на помощника Мартина, который сказал о том, что заявления писателя было "не совсем прямой цитатой". Издание также приводит цитату Мартина о том, что "разговор о фильме был, мне бы хотелось его увидеть, но ничего еще не решено".

Опровергая слухи о создании фильма, Мартин отметил, что "идея о создании фильма есть и мне приписывают ее авторство. Но я должен еще раз отметить, что она не имеет ко мне никакого отношения. Конечно, мне нравится идея создания фильма. А почему нет? Каждому создателю понравится идея съемок полнометражного фильма с миллионным бюджетом по мотивам его истории. Успех сериала свидетельствует об успехе такого фильма, если он будет создан. Но создадим ли мы его? У меня нет ни малейшего представления".

Напомним, на церемонии вручения телепремии "Эмми" абсолютным лидером по числу наград стал телеканал HBO (43 статуэтки), производящий "Игру престолов". Кроме того, сериал стал обладателем главной награды на 67-й премии "Эмми". Всего "Игра престолов" получила 12 наград, что стало новым рекордом "Эмми" по числу побед за один год.