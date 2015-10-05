В Сети появился финальный трейлер фильма "007: Спектр"

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала в своем канале на YouTube финальный трейлер фильма "007: Спектр" о британском спецагенте Джеймсе Бонде.

В 75-секундном ролике демонстрируются отрывки противостояния Бонда в исполнении Дэниэла Крейга и преступной организации "Спектр". Агент несколько раз пересекается с Францем Оберхаузером, которого сыграл австрийский актер Кристоф Вальц, известный по лентам Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки" и "Джанго освобожденный". В одной из сцен Бонд спасается от обломков рушащегося здания, затем участвует в погоне в заснеженных горах, а также полетах на различной авиатехнике.

"007: Спектр" выйдет в мировой прокат 26 октября. Лента станет четвертым фильмом бондианы для Крейга и вторым для режиссера Сэма Мендеса. Предыдущая картина франшизы "007: Координаты "Скайфолл"" стала самой успешной в истории кино о Бонде, собрав по всему миру 1,1 миллиарда долларов.

Напомним, известный актер Хью Джекман всерьез рассмаривает предложение сыграть агента 007, полученное от продюсеров "бондианы".