Светлана Тарабарова: в Киеве не слышны "Грады", и порой ты теряешь ощущение реальности

На сайте "Главред" состоялся чат с певицей Светланой Тарабаровой. Общаясь с читателями, она рассказала о новом альбоме "Верю. Знаю", с которым уже в ближайшие дни едет на восток Украины, о том, что поразило ее во время выступлений в зоне АТО, а также о том, как она, артистка, пытается защитить свою страну.

Представляем стенограмму чата со Светланой Тарабаровой.

Nemo: 1) Чому саме така назва альбому "Вірю. Знаю"? У що вірить і що точно-преточно знає Світлана Тарабарова?:) 2) На що ви готові заради затребуваності і популярності як артистка? 3) Про що ви мрієте? 4) Талановитим людям рано чи пізно надходять пропозиції з-за кордону про те, аби виїхати в іншу країну і працювати та достойно жити там. Ви суто теоретично могли б погодитися на таке?

Светлана Тарабарова: 1) Останнім часом нам усім так не вистачає впевненості. Альбом "Вірю. Знаю" — це як крапля сили для мене і, сподіваюся, для слухача. "Вірю. Знаю" — ще й назва пісні, яка є в альбомі. І якщо ми з вами будемо вірити в світле майбутнє, то точно, знаю, "доля зробить свій крок для нас" (слова з пісні "Небо єдине").

2) Легше сказати, на що я не готова піти — поступитися своїми принципами.

3) Про встановлення миру якнайшвидше. Про велику родину. І про зустрічі з вами у концертних залах.

4) Неодноразово надходили пропозиції. У листопаді 2013 року, коли фільм "Кохання у великому місті" вийшов на екрани колишнього СНД, саундтрек до цього фільму "Ми верим в любовь" лунав із усіх радіостанцій РФ, кліп був номінований на премію Ру.TV, всі чекали, що я переїду. Але як же я без свого слухача? Це стосується і Європи, і Америки, й інших країн світу. Тут мене розуміють.

Kitkatina: Светлая Света! Очень хочу сказать большое спасибо за светлый концерт! Я знала, что Тарабарова — это мощь, но ты перевернула всю мою душу, заставила задуматься. Я сдерживала слезы, смеялась и грустила вместе с тобой! Все было так по-домашнему и честно. Спасибо. Ты и так все знаешь. Твой альбом — это невероятный крик души и сплошные мурашки. Світлана Тарабарова українською звучить дуже круто! Безумно нравятся все песни, но, не знаю почему, очень трогает за душу песня "Сыну" и "Любов". У меня есть пара вопросов. Как перестать жить прошлым? Чувство, что я зашла в тупик. Как выбраться из этого непонятного чувства? Как ты и в чем находишь источник вдохновения, когда не пишется, не читается и ничего не хочется? Любимое место в Киеве? Светлячок, продолжай освещать людям жизнь и показывать правильную дорогу!

Светлана Тарабарова: Большое спасибо! :)

1) Послушайте еще раз песню "Забывай". :)))

2) Влюбись. Больше свежего воздуха. Берите ручку и начинайте писать песни — мне это помогло.

3) Место, где близкие тебе люди. Люблю кинотеатры. :)))

Mirra: Світлано, Ваше життя, життя артистки — це здебільшого суцільне свято чи аскеза? Чи складно Вам відвойовувати місце під сонцем в світі української музики?

Светлана Тарабарова: Звичайно ж, свято. Але людина — така істота, яка до всього звикає. Головне — не втрачати рівновагу і бути вдячною людиною.

Щодо другого запитання, то ніколи про це не думала — це не є моя мета. Головне — бути собою, писати серцем, і однодумці обов'язково знайдуться.

dim-dim: После того как с украинских сцен исчезли российские "попсовики", стало ли украинским артистам легче дышать? Проще говоря, работа есть или совсем кризис?

Светлана Тарабарова: Работа музыканта — писать музыку, творить, создавать. Поэтому мне есть чем заняться. Несколько дней назад я закончила работу над вторым студийным альбомом. А что касается корпоративов — да, их стало значительно меньше.

Tianna: Планируете ли вы какие-то работы в кино, участие в мюзиклах (вроде новогоднего, в котором вы были задействованы)?

Светлана Тарабарова: Мечтаю. Планирую.

Inga: Світлано, розкажіть про ваші концерти в зоні АТО. Що найбільше вразило в людях, можливо, побуті чи настроях українських воїнів, або щось інше? Які висновки зробили для себе? І, до речі, чи плануєте ви ще концерти на передовій, наскільки складно їх там організувати?

Светлана Тарабарова: У Києві, там, де не чутно пострілів "Градів", іноді ти втрачаєш відчуття реальності, і вся війна тобі здається чимось віддаленим. У такі моменти ми їдемо до хлопців. Мене завжди цікавила мотивація людей, які йдуть на фронт. Дуже боялася їхати, але потрапивши туди, знайшла відповідь в очах хлопців — там не було ненависті, там була любов. Після цього народилася пісня з мого нового альбому, яка так і називається "Любов".

Щодо питання організації — було б бажання.

Simka: Считаете ли вы правильным для артиста принимать ту или иную сторону в конфликте, или артист должен быть аполитичен?

Светлана Тарабарова: Артист — да, гражданин своей страны — ни в коем случае. Безразличие — путь в никуда, в полную разруху. Я не могу делать вид, что ничего не происходит.

Simka: Вы известны своей патриотичной позицией. Что для вас стало переломным событием, которое заставило четко декларировать свое отношение к происходящему, увидеть "своих" и "чужих" и т.д.?

Светлана Тарабарова: 8 марта 2014 года я была в Херсоне, поздравляла маму. Сумасшедший поток новостей, захват Крыма "зелеными человечками" и первый блокпост в 50-ти километрах от моего родного города, то есть от меня и моей семьи. Стало страшно. Мы погрузили в машину колонки, маленький пульт, связались с командованием 79-й бригады, которая стояла на этом блокпосту, и поддержали их легким концертом. В тот момент я поняла, что нельзя молчать. А как иначе защитить свой дом, свою страну?

Simka: Света, вы бы поехали сегодня с концертом в Россию, если бы пригласили? За очень аппетитный гонорар... Второе. Как относитесь к коллегам по цеху, которые сейчас ездят в РФ с концертами и выступлениями?

Светлана Тарабарова: 1. Я не согласилась бы.

2. Обсуждать, а, тем более, осуждать — на это у меня нет времени и сил. Время покажет.

Asia: Светлана, расскажите, какие впечатления у вас остались после концерта 2 октября? Всем ли вы довольны? Какие были трудности при подготовке?

Светлана Тарабарова: Невероятно счастлива, что все получилось. Теплые люди так душевно пели, танцевали, сопереживали — мы были едины. Конечно же, без форс-мажорных ситуаций не обошлось. Хорошо, что для зрителей это осталось за кадром. По секрету скажу, я так переволновалась, что даже забыла несколько слов из песни своего же авторства — надеюсь, вы меня простите. Трудности есть всегда. Главная задача — их преодолеть.

Figaro: Света! Часть вашего нынешнего творчества занимают песни, как говорится, на злобу дня. Это — дань сегодняшним трагическим событиям, попытка быть в тренде (без обид — просто у нас есть и политики, и артисты, которые пиарятся на войне), тот момент, когда невозможно промолчать и обойти тему стороной? Спасибо за ответ.

Светлана Тарабарова: Понимаю Вас. :))) Расскажу Вам свою историю. Песню "Повертайся живим" выпускала без подписи своего имени и фамилии, то есть анонимно, потому как боялась обвинений в пиаре. Я писала ее для ребят, для людей. Через несколько дней песня вышла под подписью ТО "Повертайся живим", но люди все же узнали по голосу и уже после сами стали ее подписывать. По сей день люди благодарят меня за эту песню, рассказывают истории, как она помогала им, придавала сил. Это, действительно, тот момент, когда невозможно промолчать, когда душа кричит. Лучше действовать, чем бояться каких-то обвинений.

Карина Шелковая: 1.Почему вы не спели на сольном концерте в Киеве песню "Хочу жити без війни"? 2.Кому посвящена Ваша песня "Небо єдине"?

Светлана Тарабарова: 1. :))) Не поверите, в порыве эмоций, скорее всего, от волнения, я просто не заметила, как нечаянно ее пропустила. Прошу прощения, это было не намеренно. Я всегда исполняю ее, потому как это наш с вами крик души.

2. Собирательный образ. :))) Просто захотелось тепла. Надеюсь, вы будете петь ее своему любимому человеку.

Tatiana Grinko: Если бы золотая рыбка сейчас могла исполнить три твоих желания,чтобы ты у нее попросила?

Светлана Тарабарова: Боюсь, золотая рыбка устанет от моих задач. :)

Tatiana Grinko: Недавно журнал Viva номинировал тебя на премию Street Style Award. Считаешь ли ты себя стильной? Кто работает над твоими образами?

Светлана Тарабарова: Считаю себя стильной благодаря моей подруге, стилисту — Алене Шмаковой. И благодаря моему природному чувству вкуса, юмора и скромности. :))) Алена разрабатывала все образы для моего #светлыйконцерт, и я думаю, у нас все получилось.

Tatiana Grinko: Когда мы увидим твой новый клип? На какую песню он будет?

Светлана Тарабарова: Мы готовим видео на одну из песен из альбома "Верю. Знаю". До премьеры осталось меньше месяца, плюс-минус.

Tatiana Grinko: На фото тебя часто можно увидеть с твоим бывшим педагогом Галиной Юрьевной Голубевой. Ты продолжаешь заниматься вокалом? Чей вокал из звезд эстрады тебе нравится?

Светлана Тарабарова: Я просто ее люблю. :))) Совершенствоваться никому и никогда не поздно.

Те Самые: Какая песня из нового альбома тебе самой больше всего нравится?

Светлана Тарабарова: Каждая песня для меня — это маленькая жизнь, как ребенок. Выбрать невозможно.

Те Самые: Ты могла бы первой познакомиться с парнем?

Светлана Тарабарова: Конечно.

Те Самые: Ты часто меняешь свои решения?

Светлана Тарабарова: Если уже решила, тогда — нет. Но путь к этому решению в моей голове из сотен вариантов.

Те Самые: Света, к тебе часто поступают предложения сниматься в телепроектах?Хотелось бы чаще видеть тебя на голубых экранах.Вы — достойный артист.

Светлана Тарабарова: Спасибо большое! Смотрите сегодня (в среду, 7 октября — Ред.) в 19.00 передачу на "Новом канале" "Хто зверху". До встречи на голубом экране. :)))

Те Самые: Cвета, ты приедешь в другие города Украины с сольным концертом? Если да,то в какие? Когда будет известен график твоего тура?

Светлана Тарабарова: Конечно, приеду. График весеннего тура будет известен вместе с выходом клипа, плюс-минус месяц. :)))

Светлана Савчук: Почему следующим городом после Киева для презентации своего сольного альбома Вы выбрали Львов и львовскую радиостанцию?

Светлана Тарабарова: Поступило предложение, и я с удовольствием выехала во Львов. Но я очень хочу, чтобы альбом "Верю. Знаю" услышали все те, для кого я его писала. Поэтому на следующей неделе я отправляюсь на восток.

Светлана Савчук: Недавно вместе с другими музыкантами Вы поддержали высадку деревьев на аллее Кузьмы Скрябина. Расскажите,где находится эта аллея?

Светлана Тарабарова: Аллея патриотов памяти Кузьмы Скрябина находится в Киеве на Позняках.

Светлана Савчук: Какой Ваш жизненный девиз?

Светлана Тарабарова: "С мира внутри тебя все начинается". "Ми в силах змінити все." "Давай раскрасим мир." "Любовь — вне систем." И так далее. Это — слова из моих песен. Каждая песня — это мой жизненный девиз. Я пытаюсь быть полезной для слушателя, расставлять акценты на главном.

Ka Ailen: Что было самым тяжелым в подготовке твоего сольного концерта?

Светлана Тарабарова: Подготовить большой сольный концерт — это огромный труд. Это безумное количество людей, которые должны смотреть в одном направлении и работать в одном механизме. Как вы подозреваете, это нелегко. Но я не жалуюсь, мне очень везет на людей.

Фото Сергея Нужненко