Начался чат с участницей "Детского Евровидения-2015" от Украины Анной Тринчер

На сайте "Главред" начался чат с юной певицей Анной Тринчер, которая будет представлять Украину на "Детском Евровидении-2015", которое пройдет 21 ноября в столице Болгарии Софии, где 16 стран будут соревноваться за победу.

Анна — из Киева, ей 14 лет. Она — участница проекта "Голос. Дети", финалист отборочного тура "Детского Евровидения", различных фестивалей и конкурсов. Анна выступала от Украины на Турецкой Олимпиаде в нынешнем году (3-е место), а также заняла 2-е место в проекте "Мой шанс".

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