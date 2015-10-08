Вахтанг Кикабидзе мечтает, чтобы Путин оставил Украину и Грузию в покое

Знамениттый грузинский артист и актер Вахтанг Кикабидзе очередной раз выразил свою поддержку гражданам Украины.

В рамках юбилейного тура по Украине артист пообщался с журналистами Полтавского общественного телевидения.

По мнению Кикабидзе, в Украине сейчас происходит такой же сценарий событий, который был ранее в Грузии, поэтому артист неоднократно отмечал свою позицию в отношении российско-украинского конфликта и даже посвятил одну из своих песен погибшим Героям Небесной Сотни.

"Я хочу, чтобы настал мир. о том, чтобы Путин оставил нас всех в покое ― Украину, Грузию. Народ и политики ― это совершенно разные вещи. Кремль и народ России тоже разные вещи. Тогда мы бы все жили в цивилизованном мире", ― считает Кикабидзе.

Больше всего Вахтанг Кикабидзе ценитв людях патриотизм.

Напомним, недавно известный артист Вахтанг Кикабидзе в Киеве спел "Червону руту" на грузинском языке.