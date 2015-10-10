В России запретили видео выступления Аллы Пугачевой на "Новой волне" с песней "Святая ложь"

Видеозапись с выступлением российской певицы Аллы Пугачевой на "Новой волне 2015"исчезла из Сети.

Так. в срочном порядке видео удалили с официального аккаунта телеканала "Россия 24".

Причиной тому является актуальность песни "Святая ложь", которую телезрители трактовали как "плевок в лицо Путину", отмечают Подробности.

Более того, вместе с выступлением Пугачевой из официального канала "России" на YouTube были уничтожены все видео с "Новой волны 2015".

Отметим также, что уничтожение неугодных Кремлю файлов из Интернета считается в России нормой. Более того, с января 2016 года в России вступает в силу закон о "праве на забвение" в Интернете. Официально он называется "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Закон предусматривает, что поисковики по требованию гражданина обязаны удалить из поисковой выдачи ссылки с информацией, которую посчитают "утратившей значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя", а также с данными, нарушающими другие законы.

Напомним, певица Алла Пугачева на "Новой волне 2015" спела "Святая ложь".