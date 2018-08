Книга "Война глазами ТСН" была презентована в Нью-Йорке

В четверг, 8 октября, в американском Нью-Йорке стартовал фотопроект "Ukraine 24. War and Peaсe", в рамках которого состоялась презентация англоязычной версии книги "Война глазами ТСН" ("War. Journalism from the front line").

Об этом сообщает пресс-служба 1+1.

В ведомстве уточнили, что услышать о событиях в нашей стране из уст украинцев и увидеть снимки, которые показывают жизнь обычных людей во время войны, пришли более 150 посетителей, среди которых американские артисты, фотографы и режиссеры.

"Американцы смогли увидеть фотографии тринадцати украинских фотографов, работы которых публикуют New York Times и BBC", — добавили в пресс-службе.

Обратим внимание, что организаторами выставки "Ukraine 24. War and peace" являются две наши соотечественницы, которые отобрали лучшие фотографии и представили их в Лос-Анджелесе, а потом — в Нью-Йорке.

"Мероприятие проходит в Украинском музее в Нью-Йорке и продлится в течение месяца", — подчеркнули журналисты.

Напомним, на этой неделе книги "Война глазами ТСН" ("War. Journalism from the front line") были отправлены семи мировым лидерам, корреспонденты и ведущие ТСН также записали видео, в которых лично обратились к главам государств на разных языках.

Англоязычную версию "Войны глазами ТСН" можно приобрести, перейдя по ссылке. Узнать больше об издании, а также заказать ее украиноязычную версию можно на сайте war.tsn.ua, а также в магазинах Украины.