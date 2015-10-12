Личные вещи Владимира Высоцкого будут выставлены на торги

Посмертная маска советского поэта, актера, автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого и автограф последнего стихотворения будут выставлены на аукцион вдовой поэта Мариной Влади, сообщает Сегодня с ссылкой на сайт парижского аукционного дома "Друо".

"Особо следует отметить последнее стихотворение В.Высоцкого, написанное на проездном билете и датированное 11 июня 1980, а также посмертную маску В. Высоцкого", – говорится в информации, размещенной на сайте.

Произведения искусства, личные вещи и документы будут представлены на торгах 24 и 25 ноября.

Стихотворение и маска выставляются за 15 тысяч и 50 тысяч евро соответственно. Также будет продано множество фотографий, отражающих жизнь В. Высоцкого.

Напомним, ранее "Главред" уже писал, что знаменитый голливудский актер Леонардо ДиКаприо устроил аукцион, на котором собрал самые неожиданные лоты. На торги были выставлены концерт Элтона Джона, шанс попасть за кулисы музыкального тура Мадонны, персональный матч с Роджером Федерером, постер Пикассо, часы RolexDaytona ДиКаприо, спасательный жилет со съемок "Титаника", подписанный Джеймсом Кэмероном, а также портрет Жанны Серво кисти самого Моне.

фото: liveinternet.ru