Стали известны первые участники КМКФ "Молодость"

Программный отдел кинофестиваля "Молодость" выбрал лучшие дебюты киносезона со всего мира. Среди них — участники Канн, Сан-Себастьяна, Торонто и Сандэнс, сообщает VIVA.

Среди первых объявленных участников — швейцарский фильм "На войне" (Chrieg) режиссера Симона Жакме. Мировая премьера картины состоялась на фестивале в Сан-Себастьяне в программе Новые режиссеры. "На войне" — история 15-летнего Маттео, который отчаянно пытается убежать от отца.

Еще один именитый участник конкурса "Молодости" — канадский "Спящий гигант" (Sleeping Giant) Эндрю Чивидино. Фильм стал сенсацией нынешних Канн, где ленту показывали в программе "Неделя критики". Недавно ленту показали на фестивале в Торонто, где ее назвали лучшим канадским дебютом года. Взрывная история Адама, который проводит лето с двумя кузенами и не подозревает, что этот отдых изменит его навсегда.

Сербская энтри в конкурсе "Молодости" и еще один трофей "Молодости" из Канн — "Панама" (Panama) Павла Вучковича. Полнометражную работу серба показывали в этом году на Круазетт в программе "Специальные показы". Короткий метр Вучковича в свое время показывали на "Молодости". Йован влюбляется в Майю, но подозревает, что девушка ведет двойную жизнь. Парень попытается узнать правду с помощью соцсетей.

Израильский дебют в конкурсе "Молодости" — "Принцесса" (Princess) Тали Шалома-Езеру. Премьера состоялась на фестивале Sundance в программе World Dramatic Competition. Это история 12-летней Адар, чье общение с маминым парнем перерастает в нечто большее.

"Пикадеро" (Pikadero) Бена Шеррока — британская комедия о проблемах баскской пары в охваченной кризисом стране. Чтобы их решить, пара обращается к "пикадеро" — популярном среди молодежи места для занятий сексом.

Американский фильм в конкурсе — "Искры" (Embers) Клэр Карре в стилистике sci-fi. После мировой нейрологической эпидемии люди начинают искать смысл в мире без памяти.

Лента "Очерки из жизни утопленника" (Impressions of a drowned man) — дебют в полнометражном кино кипрского режиссера Кироса Папавассилио. Это история человека, который вынужден ежегодно возвращаться в годовщину своей смерти и проживать этот день заново.

Канадская лента "Механик" (Le Garagiste) режиссера — еще один претендент на Скифского оленя. Механик из маленького города 5 лет ждет пересадку почки. Однако борьба за жизнь — не единственная его беда. На кону брак и даже гараж, который он вот-вот может потерять. Фильм основан на реальной истории греческого поэта Костаса Кариотакиси. Ленту показывали в программе Роттердамского МКФ.

Юбилейный 45-й кинофестиваль "Молодость" состоится 24 октября-1 ноября.