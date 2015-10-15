У Гарри Поттера появится магический телеканал

Британский телеканал Sky Movies обладающий эксклюзивными правами на трансляцию всех частей о Гарри Поттере, будет переименован в Sky Movies Harry Potter. В эфире покажут восемь фильмов о юном маге, а также документальные ленты, специальные видео-выпуски о съемках и интервью с Дэниэлом Рэдклиффом и другими актерами саги, — передает Starhit.ru.

Кроме того, телезрители смогут увидеть первые два фильма — про философский камень и тайную комнату, в эксклюзивной расширенной версии. "Волшебство в Хогвартсе" будут транслировать без остановки и рекламных блоков. К сожалению, чудеса не вечны, магия продлится только в течение девяти дней. Поклонники смогут насладиться просмотром уже с 24 октября.

Напомним, киноистория о маленьком волшебнике Гарри Поттере и его приключениях во время учебы в школе чародейства началась в 2001 году. Автор Джоан Роулинг написала книгу "Гарри Поттер и философский камень" еще в 1997 году, но настоящий успех во всем мире пришел к ней только после принятия решения об экранизации сюжета. С тех пор, каждый год поклонники Хогвартса с нетерпением ждали премьеры следующей части киноленты. Яркие спецэффекты, захватывающие дух виды, драки на волшебных палочках, заклинания на непонятном языке и полеты на метлах во время игры в "Квиддич" – хоть все это и вымышленное, но с приходом эры "поттерианы" чудеса обрели свой новый мир, где все стало понятным и родным.

Последняя часть франшизы "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" порадовала мир в 2011 году. А в августе этого года начались съемки спин-оффа под названием "Фантастические звери и места их обитания" с британским актером Эдди Рейдманом в главной роли. Сценарий будет написан самой Джоан Роулинг. К сожалению, в этом фильме не будет главных героев серии, но действие будет происходить в этом мире. В серии романов о Гарри Поттере эта книга является учебником по дисциплине "Уход за магическими существами". Премьера новой истории из вселенной Гарри Поттера назначена на ноябрь 2016 года.