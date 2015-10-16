Жюри кинофестиваля "Молодость" возглавит Роман Балаян

45-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость" пройдет с 24 октября по 1 ноября 2015 года. В преддверии события организаторы объявили состав жюри Международной конкурсной программы. Экспертами стали Катрин Дюссар (продюсер, Франция), Ярослав Пилунский (оператор, Украина), Дариуш Гаевский (режиссер, Польша), Матиас Фрайгоф (актер, Германия), Микеланджело Мессина (глава фестиваля в Искья, Италия). Возглавит жюри украинский режиссер Роман Балаян.

В списке участников 45-го кинофестиваля 23 короткометражных фильма. Главным призом по прежнему являются статуэтка золотого Скифского оленя и 2,5 тысяч долларов. Лауреатов огласят 31 октября в Национальном театре им. Ивана Франко.

Напомним, программный отдел кинофестиваля "Молодость" выбрал лучшие дебюты киносезона со всего мира. Среди них — участники Канн, Сан-Себастьяна, Торонто и Сандэнс