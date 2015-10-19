"Песнь Песней" Евы Нейман выходит в украинский прокат

Фильм "Песнь Песней" украинского режиссера Евы Нейман, который зарекомендовал себя на международных кинофестивалях, будет показан в выбранных кинотеатрах Украины.

12 ноября 2015 года в украинском прокате стартует фильм-триумфатор Одесского Международного кинофестиваля – "Песнь Песней", режиссером и автором сценария которого выступила Ева Нейман. Картина снята по мотивам лиричного произведения известного еврейского писателя Шолом-Алейхема. "Песнь Песней" будет показана в выбранных кинотеатрах Одессы, Львова, Днепропетровска, Харькова и Киева.

Напомним, что мировая премьера "Песнь Песней" состоялась 5 июля 2015 года в рамках основной конкурсной программы престижного Международного кинофестиваля в Карловых Варах, где лента была отмечена специальным упоминанием экуменического жюри.

Национальная премьера была увенчана триумфом "Песнь Песней" на Одесском международном кинофестивале, где фильм получил наивысшие награды – двух Золотых Дюков ― в международной и национальной конкурсных программах.

Теперь и украинский зритель сможет погрузиться в завораживающую атмосферу еврейского селения начала 20-го века, где живут десятилетние Шимек и Бузя. Конечно, она ― принцесса, а он ― принц. Они живут в соседних дворцах в одном дворе. Шимек начинает понимать истинные чувства к Бузе только годы спустя, вдали от дома, когда узнает, что она выходит замуж за другого.

В киноленте снялись Милена Цибульская, Евгений Коган, Арина Постолова-Тигипко, Арсений Семенов, Карен Бадалов, Виталина Библив, Альберт Филозов, Мария Полицеймако, Михаил Векслер и другие.