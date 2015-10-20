Звезда "Супермена" сыграет в фильме о Голодоморе

В начале следующего года в Канаде выйдет первый полнометражный художественный фильм о сталинских репрессиях в Украине и Голодоморе 1932-1933 годов. Режиссер фильма Джордж Менделюк считает, что сейчас как никогда важно рассказать эту историю Запада, чтобы она не повторилась.

"Горький урожай ", или "Урожай дьявола" — это история о любви, надежде и попытки выжить в страшное для Украины время. Главный герой - потомственный казак Юрий (Макс Айронс ). Изо всех сил он пытается заслужить одобрение своего деда Ивана (Теренс Стэмп ), отца Ярослава ( Барри Пеппер ) и завоевать любовь прекрасной Натальи ( Саманта Баркс) . Но его жизнь, как и жизнь многих его односельчан, круто меняется после вторжения Красной армии. Семью Юрия и многих его соотечественников начинают преследовать, сталинский террор накрывает Восточную Европу. Главные роли в канадском художественном фильме "Горький урожай" сыграют Теренс Стамп, который снимался в "Звездных войнах" и "Супермене", а также молодой британский актер Макс Айронс. Сценарист Ричард Бачинский Гувер, который происходит из старинного казацкого рода, задумал написать эту историю более 10 лет назад. Все это время он работал над сценарием в Украине, где изучил множество исторических документов и свидетельств.

Режиссеру Джорджу Менделюку тема Голодомора также близка, ведь все это пережили его родители, которые бежали из советской Украины в годы Второй мировой войны. По словам Джорджа, он снял этот фильм, чтобы показать Западу, к чему может привести агрессивная политика России. "Как и многие украинцы, мои родители пережили невероятные страдания. Сегодня, наверное, нет ни одного украинца, который бы не знал о репрессиях, казни, депортации и голод. Учитывая важность того, что произошло, и то, что за пределами Украины мало кто знает об этих событиях, эту историю геноцида необходимо показать. Это важно сегодня ", — подчеркнул он.

Напомним, фильм "Звезные войны" назвали лучшим в истории кино.