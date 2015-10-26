Начался чат с хореографом Андреем Царем и певицей YanaKlim

На сайте "Главред" начался чат с известным украинским хореографом, режиссером-постановщиком Андреем Царем и певицей YanaKlim.

Артисты расскажут о совместном творчестве, поделятся подробностями дебютного альбома, а также раскроют секреты своего нового дуэтного трека "Герой".

Уважаемые читатели, пообщаться с гостями "Главреда" и задать им все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.