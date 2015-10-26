Украинцы и грузины снимают вместе мистический триллер

Впервые в истории украинского телевидения наши киношники снимают сериал совместно с грузинскими кинематографистами. Причем не просто мыльную оперу, а мистический триллер о вампирах под названием "Парадокс".

Об этом пишет segodnya.ua. По сюжету, в Грузию приезжает съемочная группа из Украины, чтобы сделать материал о жизни в горах. Но вместе с грузинскими пейзажами их ожидает "маленькая" неприятность, а именно — апокалипсис, который неожиданно случается в Грузии: страну заполоняют вампиры, которые хотят лишить жизни всех и вся. И именно украинским героям придется сражаться с нечистью, а также разработать вакцину, чтобы спасти, ни много ни мало, все человечество.

Как мы узнали, съемки второго сезона украинско-грузинских "Сумерек" (именно с этой популярной киносагой можно сравнить новый проект) проходят до сих пор: на данный момент отсняты первые пять серий. С первым сезоном сюжет не пересекается, а главные события будут происходить на горе Казбек и в небольших грузинских поселках. Украинские актеры Анастасия Шеремет и Алексей Комаровский, исполнившие роли журналистов, признались "Сегодня", что это их первая работа в таком большом международном проекте. "Поначалу было сложно понять партнеров — мы не знаем грузинского языка. Но со временем подучили несколько слов, а потом и всю съемочную группу подсадили на украинский язык", — говорит Анастасия. По словам Комаровского, несмотря на довольно сложную роль, трудностей на съемках у него не возникло, ведь он с детства занимается спортом. Но трюки в горах оставили воспоминания надолго: "Случались даже травмы, когда приходилось по 10 дублей переходить горную речку по тонкому бревну на высоте 2—3 метра без страховки".

"У наших вампиров может останавливаться сердце, — поясняет режиссер Леван Бахия, — из-за этого цвет их кожи и глаз будет меняться. Они охотники-стратеги, которые атакуют стаями, а не безумные зомби". Главная же роль в сериале досталась популярному в Грузии Рати Цителадзе. "В начале этой истории мой герой, Ираклий, совершает самоубийство, так как его сын случайно погибает, застрелив себя, — рассказывает Рати. — После пяти месяцев пребывания в коме Ираклий просыпается в стране, где наступил апокалипсис. В прошлом успешный ученый, сейчас растерянный, испуганный, переодетый в рясу монаха, он должен найти и спасти свою беременную жену. Ему предстоит стать лидером и направлять группу спасшихся людей".

Что интересно, Цителадзе не профессиональный актер, а спортсмен — он обладатель титула чемпиона мира и Европы по боевым искусствам. "Когда я прочитал сценарий "Парадокса", я решил оставить карьеру и реализовать свою детскую мечту — сняться в кино". Премьера сериала в эфире состоится на телеканале "НЛО TV" 30 октября.

Напомним, недавно "Главред" писал, что в начале следующего года в Канаде выйдет первый полнометражный художественный фильм о сталинских репрессиях в Украине и Голодоморе 1932-1933 годов. Режиссер фильма Джордж Менделюк считает, что сейчас как никогда важно рассказать эту историю Запада, чтобы она не повторилась.