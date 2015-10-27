В Украине запретили сериал "Бригада" и фильм "Охота на пиранью"

Украинские зрители больше не увидят сериал "Бригада" по телевизору.

Государственное агентство по вопросам кино запретило к показу в Украине ряд фильмов и сериалов российского производства.

Об этом пишет LB.ua с ссылкой на Госкино.

Так, на основании решения экспертной комиссии было отказано в государственной регистрации сериалам "Синдром дракона" и "Только ты", а также аннулирована государственная регистрация и отменены прокатные удостоверения фильмам "Улицы разбитых фонарей", "Мы из будущего", "История летчика", "Бригада", "Охота на пиранью (Пираньи)", "Конвой PQ-17" и "Станица".

"Эта работа, которая продолжается уже второй год, направлена не только на уменьшение влияния российской пропаганды, идеологии на сознание наших граждан, но и на стимулирование и создание предпосылок, в том числе и экономических, для производства собственного кино-телеконтента надлежащего качества и содержания", ― отметил глава Госкино Филипп Ильенко.

Напомним, ранее под запрет попали "Летучий отряд", "Журналист", "Звездочет", "Бандитский Петербург" - 4,5,6 и другие российские сериалы.