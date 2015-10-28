Соломия Витвицкая провела один день в инвалидной коляске

28 октября 2015, 12:02

Ведущая ТСН приняла участие в социальном эксперименте

  • Соломия Витвицкая провела один день в инвалидной коляске Пресс-служба 1+1
  • Соломия Витвицкая провела один день в инвалидной коляске Пресс-служба 1+1
  • Соломия Витвицкая Пресс-служба 1+1
  • Соломия Витвицкая провела один день в инвалидной коляске Пресс-служба 1+1
  • Соломия Витвицкая провела один день в инвалидной коляске Пресс-служба 1+1

Телеведущая Соломия Витвицкая провела один день в инвалидной коляске.

Ведущая ТСН в течение часа, с 12.00 до 13.00, преодолела сложный маршрут от здания КГГА, на улице Крещатик, 36 вверх по улице Прорезной до станции метро "Золотые ворота".

Соломия столкнулась со всеми сложностями повседневной жизни людей с ограниченными возможностями. Одним из первых в маршруте ведущей был визит в аптеку, где из-за неудачного построения лестницы, самостоятельно заехать не удалось. Во время социального эксперимента проходила прямая трансляция на сайте ТСН.ua всех событий передвижения ведущей. Техническая поддержка и видеосъемка обеспечивалась HERO.UA.

"Киев не доступен для маломобильных людей. Иностранцы, когда приезжают, не видят людей на колясках на наших улицах или людей с инвалидностью, ведь им недоступны большинство сервисов. Они вынуждены сидеть дома и поэтому не достаточно социальны. Эти люди ежедневно сталкиваются с техническими проблемами в передвижении, общественность часто не понимает, и много стереотипов осталось еще с советских времен.

В нашем эксперименте мы наглядно показываем, как люди с инвалидностью очень сложно преодолевают обычные важные маршруты ― к банкам, паркам, аптекам, супермаркетам, государственным учреждениям, насколько они для них недоступны без посторонней помощи. Мы пригласили известных людей, чтобы они смогли донести эффективно эту проблему до общества, и мы начали качественные изменения все вместе", ― отметил Алексей Краснощеков, организатор акции и председатель совета ОО "Підмога.інфо".

К эксперименту также присоединилась Ирэна Карпа ― украинская писательница, певица, журналистка, у которой был свой персональный маршрут на коляске. После преодоления дистанции Ирэна убеждена, что для построения в столице специального проезда для людей с ограниченными возможностями, много не нужно, это долг каждого европейского государства.

"Теперь я понимаю, почему мы так мало видим инвалидов на улице, им просто негде жить здесь, они обречены не в интеграцию в общество, а, чтобы закрыться в квартире. Я хочу, чтобы они чувствовали себя полноценной частью общества. У нас сейчас очень сложная ситуация, много вернется девушек и парней с АТО, которым надо интегрироваться, если этого не произойдет, развернется катастрофа большого масштаба", ― подчеркнула Ирэна Карпа.

Однако, ведущая 1+1 отметила, что ситуацию надо менять глобально, в масштабах всей страны и начать менять отношение к людям с ограниченными возможностями.

"Приняв участие в этом эксперименте, я поняла, что у нас даже невозможно проехать по тротуару и пешеходным дорожкам, потому что везде поврежден асфальт, стихийная парковка, высокая ступенька для заезда. И эту ситуацию нужно сдвинуть из города, изменить инфраструктуру, найти и инвестировать в это средства. Мы должны быть рядом с такими людьми, которые имеют ограничения в движениях, быть вместе каждый день и везде. И это нас действительно сделает европейцами не на словах, а в делах.

В ходе эксперимента меня радовало, что украинцы отзываются и помогают. Это позитив. Проехав маршрут, мы не встретили агрессии со стороны водителей, если мы делали им замечания, то они уезжали. Надеюсь, что мы все вместе, говоря об этом чаще, создадим дружественную среду для таких особых людей, особенно, когда многие герои из зоны АТО с ранениями конечностей возвращаются и выходят на улицы городов. Много моментов, которые хочется учесть и менять глобально в своем поведении и в отношении к людям с ограниченными возможностями", ― подытожила Соломия Витвицкая.

Напомним, ранее ведущая ТСН Соломия Витвицкая приняла участие в онлайн-аукционе в поддержку семьи режиссера Олега Сенцова.

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