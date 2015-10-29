Украинский фильм номинирован на Оскар

Документальная лента "Русский дятел", созданная совместными усилиями США, Великобритании и Украины, вошла в список номинантов на премию Оскар.

Фильм будет соревноваться в категории "Лучший документальный фильм года". Как передает УНН, картина режиссера Чеда Грасиа посвящена аварии на Чернобыльской АЭС.

Зимой 2015 года фильм Ч.Грасиа уже был признан лучшей документальной лентой на американском фестивале независимого кино Sundance. "Мы очень гордимся тем, что история борьбы Украины с призраками Советского Союза была тепло встречена большой зрительской аудиторией. Мы особенно благодарны нашему дистрибьютору, компании FilmBuff, благодаря упорному труду которой "Русского дятла" посмотрели зрители во всем мире", — рассказал изданию Cultprostir Ч.Грасиа.

Напомним, что Украина не успела в этом году подать заявку на включение отечественного фильма в список номинантов в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Российский оскаровской комитет выдвинул фильм "Солнечный удар" Никиты Михалкова на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Сам Н.Михалков уверен, что статуэтку не получит, поскольку объявлен персоной нон-грата в Украине.

88-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 28 февраля 2016 года в Лос-Анджелесе. Ведущим церемонии станет известный комедийный актер Крис Рок.