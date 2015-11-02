Лада Лузина: забытая нами история уже многократно мстила нам

На сайте "Главред" состоялся чат с самой мистической писательницей и человеком, неподдельно любящим родной город Киев и посвящающим ему свои произведения, Ладой Лузиной, которая 31 октября, на Хэллоуин, презентовала свою новую книгу "Киевские ведьмы. Тень демона", действие которой происходит в любимом писательницей городе Киеве в 1888 году как раз на Хэллоуин, известный у нас как праздник Деды.

Общаясь с читателями, Лада рассказала, как ей работается в условиях, когда артистов и писателей делят на "своих" и "чужих", как отразится современная трагическая страница истории Украины в ее произведениях, к чему приведет "тотальная историческая амнезия" украинцев, а также почему Кличко рискует запомниться людям как Черновецкий-2.

Кроме того, Лада объяснила, почему не стоит отмечать День защитника 14 октября, на Покрову, назвав дату, когда это целесообразнее делать, рассказала о забытом исконно нашем контексте праздника Хэллоуин и значении его для народа, о старинных красивейших домах Киева, которые постепенно исчезают с лица города, а также справляются ли представители украинской интеллигенции со своей ролью в нынешние непростые времена — быть арбитрами.

Представляем стенограмму чата с Ладой Лузиной.

RimaIvanenko: Хотелось бы вспомнить ваш проект "Умирающий Киев". Сейчас, спустя несколько лет, как бы вы его подытожили? Дал ли он ожидаемый эффект? Удалось ли, привлекая внимание с помощью этого проекта к каким-то умирающим домам столицы, спасти их? Благодарю за ответ.

Лада Лузина: К сожалению, практически никакого эффекта он не дал. Разве что благодаря ему я узнала ряд людей, которые так же, как и я, переживают о будущем нашего города. И это уже кое-что. Но ни один дом спасти не удалось. Некоторые дома, снятые в этом проекте, уже исчезли с лица Киева, а некоторые буквально дышат на ладан. Только сейчас, по дороге в "Главред", я проходила по Межигорской мимо одного из домов, снятых в нашем проекте, и поняла, что ему уже конец — стена покосилась. Видимо, для спасения нужно предпринимать какие-то более радикальные действия, и едва ли не каждый день спрашиваю себя сейчас — какие? Потому что моя главная боль — дом со змеями и деревом добра и зла на Большой Житомирской. Совершенно очевидно, что хозяин специально доводит его до разрушения. Он — один из десяти самых красивых домов города Киева, я бы даже сказала, что он входит в первую пятерку. Лично я его потерю себе простить не смогу.

Nina27: Лада, а в чем принципиальное отличие наших Дедов от Хэллоуина? Лично вы этот день отмечаете по каким традициям — нашим или западным?

Лада Лузина: Принципиального отличия как раз нет. Во многих странах в эти дни отмечают дни мертвых, дни предков. Украина не была исключением, и, судя по книгам историков, еще совсем недавно, в 50-е годы, в украинских селах праздновали в начале ноября родительскую субботу накануне праздника Дмитрия Солунского. Я даже не могу понять, как мы умудрились ПОЛНОСТЬЮ забыть эту традицию за столь короткое время. Я не против Хэллоуина. Никто не мешает нам отметить в ночь с 31 октября на 1 ноября веселый клубный праздник, а, начиная с понедельника, отмечать, как делали наши предки, задушную неделю ("задушная" происходит от слова "души"). Я уже писала, что на месте Министерства культуры просто использовала бы тот интерес, который вызывает Хэллоуин благодаря своей раскрутке, чтобы привлечь внимание к нашей народной традиции и воскресить ее из мертвых. А суть ее — та же самая. В Америке к тебе приходят страшные маски с того света и просят угощения. У нас в этот период кормили своих предков: ставили им на стол или на подоконник кутью или коливо (сейчас от этой традиции осталась только рюмочка водки с куском хлеба, которую ставят для усопшего на похоронах). Но намного важнее, что раньше в этот день съезжались все родственники, садились за стол, вспоминали всех тех, кого уже нет с ними, рассказывали о них истории — героические, смешные, веселые. Подумайте, какое огромное значение это имеет для воспитания детей — возможность услышать истории о своих предках. Что интересно, сейчас многие психологи рекомендуют проделывать тот же самый ритуал, чтобы воссоединить связь с родом, но мало кто вспоминает, что этот психологический тренинг — наша давнишняя вековая народная традиция, которую, несомненно, стоило бы вернуть.

Dinara: Если не ошибаюсь, вы негативно восприняли идею отмечать в нашей стране День защитника 14 октября. Не могли бы вы вкратце сказать, что не так с этой датой? И когда было бы целесообразнее сделать такой праздник?

Лада Лузина: Я постоянно рассказываю на своих экскурсиях о подобных "ляпах". Например, многие сейчас начали носить вышиванки, и это прекрасно. Плохо, что мало кто разбирается в вышивках, а все они изначально имели для украинского народа не только украшательное, но и магическое, ритуальное значение. И смешно смотреть на мужчину в вышиванке, украшенной розочками или треугольниками с точками — символами, которые развивают женскую сущность и помогают забеременеть. То же самое и с праздником Покровы. Столетиями в Украине это был знаковый женский день, я бы его назвала нашим украинским народным 8 марта. Традиционно в этот период у нас играли свадьбы, и на Покрову женщины просили "покрыть их поскорее женишком", послать им доброго мужа, гадали на него, ворожили. В этот же день молятся и те женщины, которые не могут забеременеть. С этим днем связано очень много историй и ритуалов, но все они исключительно женские. А женская сущность изначально не воинственная. Потому ставить в этот день праздник защитника Отечества — то же, что заранее обрекать себя на проигрыш. Тем более, что все рассказы на тему, что издавна казаки праздновали на Покрову свой день, — ложь чистой воды. Казаки очень почитали Покрову, но никогда не отмечали ее как день рыцарства. Это чистый новодел образца 1999 года, когда был утвержден этот праздник.

В то же время у нас есть свои замечательные мужские дни: праздник святого Андрея или архангела Михаила — предводителя Небесного воинства. Именно последний я бы и сделала днем защитника. Причина первая — еще в княжеские времена покровителем дружины был огненный бог Перун, и Михаил, бог-воин с огненным мечом, стал, по сути, его преемником. Вторая — из области мистического и неопровержимого: и революция 2004-го, и революция 2013-го начались в день архангела Михаила. Итог — победа. Вот решаем — хотим мы проигрывать или побеждать.

Tilda: На UFW вы были с милой сумкой-лошадкой — где удалось такую раздобыть?:) Что-нибудь приглянулось на это Неделе моды из работ украинских дизайнеров? Вообще, часто покупаете дизайнерские вещи? Где, как правило, покупаете одежду?

Лада Лузина: Я купила ее в тот же день на благотворительной барахолке "Кураж-базар", где собирали деньги в поддержку общества веселых пенсионеров "Жизнелюб". Там танцевали очень активные и позитивные бабушки и дедушки, которые отказываются признавать пенсию как поражение. Молодцы. Мне вообще очень нравится идея благотворительных барахолок, особенно их цель — возродить утерянный киевлянам Сенной рынок и его уникальную атмосферу. Я бы и сама с удовольствием приняла участие в этом мероприятии не только как посетитель, но и как продавец своего барахла... Избавиться от излишка вещей в шкафу и заработать на благое дело — что может быть лучше?

А дизайнерские вещи я очень редко покупаю. В основном беру то, что на меня смотрит с той или иной витрины.

Olecia: Дорогая Лада, хочу вам просто сказать спасибо за "Звездные сказки. Истории, которые помогают верить и жить"! И маленький вопрос тут: что стало решающим, что заставило вас согласиться принять участие в этом проекте? Спасибо.

Лада Лузина: Спасибо, но мой вклад здесь минимален. А учитывая, что выручка с этой книжки пойдет на лечение онкобольных детей, было бы странно, если бы я отказалась. Но мне было очень приятно, что именно моя "Сказка о Лампочке" стала в книжке заглавной, а художница, иллюстрировавшая издание, так влюбилась в мой текст, что разукрасила лампочками всю книжку.

Kuzia: Вы ходили на выборы? Кого из имеющегося перечня кандидатов вы бы хотели видеть мэром вашего города?

Лада Лузина: Если бы я хотела видеть кого-то из кандидатов мэром, я бы пошла на выборы. Вообще-то я очень ответственный "голосовальщик", бывали случаи, когда даже с температурой 39 вставала с постели и шла на участок. Но не в этот раз. Какой-то непреодолимый был внутренний протест... Я в контексте этих выборов все время вспоминала анекдот, расскажу в цензурной форме.

Что такое демократия? Это когда вас посылают "на три буквы", а вы идете куда хотите.

С данными выборами для меня было точно так же. Когда тебе предлагают кучу людей, которых ты не хочешь видеть мэром Киева, и предлагают выбрать, кого ты хочешь.

Kuzia: Почему вы не идете в мэры Киева? Город заслужил такого лидера, который неподдельно его любит...

Лада Лузина: Теоретически (подчеркиваю — чисто теоретически) я могла бы стать прекрасным мэром. Потому что я очень люблю свой город Киев, люблю даже чересчур. Я вряд ли могла бы жить в каком-нибудь другом, я слишком привязана к нему. Помню, в юности мы с друзьями, тогда еще студентами, играли в игру — кто бы что сделал, если бы у тебя было много-много миллионов. И все рассказывали разное. Кто-то сказал: "Мне бы Майкл Джексон траву косил, а Элизабет Тейлор коктейли подавала". А я тогда сказала: "Я бы отреставрировала все старые дома Киева". И в этот момент порядочно поразила саму себя, потому что считала себя эгоисткой, не склонной к альтруизму. Но, видимо, в том-то и дело, что я себя от города не отделяю...

Однако, повторюсь, все это — только теория, потому что я прекрасно понимаю, что такое пост мэра в реальности — терки, взятки, наезды, конфликты с застройщиками. И как с этим разобраться без автомата в руках, лично я не понимаю этого вообще.

Но сейчас слышу от ряда знакомых, которые пошли и даже прошли в депутаты — мол, я что-то пытаюсь изменить, а у меня ничего не получается. "Ну, и зачем ты туда пошел, если не можешь ничего изменить?" — сразу возникает у меня вопрос. Мне вообще кажется, что в такие "проклятые" места, как мэрия и Министерство культуры, не стоит соваться без собственной команды активистов, энтузиастов и профессионалов. Одного человека система сотрет. Если у меня появится команда, возможно, я и двинусь в данном направлении. Но, если честно, я скорее, представляю себя советникам мэра по культуре, чем исполняющей главную роль. Но, естественно, не абы-какого мэра, а единомышленника, который любил бы Киев так же, как я. Поскольку работать исключительно ради денег лично для меня вообще неинтересно.

Vira_D.: Ладо, розкажіть про вашу нову книжку — "Тінь демона": як над нею працювалося, вона важко народжувалася, пов'язані з робочим процесом над нею якісь цікаві історії? Що завтра буде на презентації? Напевно ж, ви невипадково датою претентації обрали Хелловін. :)

Лада Лузина: Дата, конечно же, выбрана неслучайно, поскольку действие книги происходит на Хэллоуин, на наши Деды и задушную неделю, и, помимо рассказанного мною выше, в книге упомянуто очень много невероятных украинских традиций, связанных с этим периодом. Есть и очень страшные и совершенно невероятные. Кроме того, книга "Киевские ведьмы. Тень демона" очень порадует поклонников серии, потому что она в какой-то мере является продолжением и романа "Меч и крест", и повести "Ангел бездны". В ней мы снова встретимся с художниками Михаилом Врубелем и Вильгельмом Катарбинским. А, кроме того, читатели узнают, какая из центральных улиц Киева считалась раньше самой страшной улицей проституток, побывают в дореволюционном киевском цирке и выяснят, почему некоторые места города носили загадочное название "провалля".

А идея экскурсии-презентации состоит в том, чтобы читатели получили книгу в некоем формате 3D. Мы прогуляемся по всем описанным в "Тени демона" загадочным местам. Думаю, после этого читать будет гораздо интереснее.

Tarass: Ладо, що ви думаєте з приводу ідеї перейменувань низки вулиць та міст, зокрема, тих перейменувань, що торкнуться Києва — з усім погоджуєтеся?

Лада Лузина: Не со всеми. Хотя, когда улица Фрунзе вновь стала улицей Кирилловской, я была только счастлива. Я всецело за возвращение исторических названий. Но когда мой родной Воздухофлотский проспект, где я родилась и живу, в течение одного этого года пытаются переименовать уже трижды — ничего, кроме вопиющего возмущения, у меня это не вызывает. Кому мешает это название? Это же не улица Ленина! Это во-первых. А во-вторых, я уже писала у себя на Фейсбуке, воздухоплавание (кстати, раньше проспект назывался Героев стратосферы) — важная часть истории города и страны, и не зря Воздухофлотский проспект упирается в аэропорт "Жуляны" и Музей авиации. Вот за такие попытки переименования, на мой взгляд, нужно бить по рукам, головам и прочим местам...

Smile: Интересно почитать ваше мнение по поводу политической ситуации в стране, травли артистов и деления на "своих и чужих". Есть ли у вас родственники или знакомые с Донбасса?

Лада Лузина: Нет никого. Я даже в мирное время там ни разу не была. А деление — это всегда плохо, чем бы оно ни было вызвано.

Denis Davidoff: Лада, какую музыка вы предпочитаете слушать? Кто из украинских исполнителей Вам импонирует в музыкальном и сценическом плане?

Лада Лузина: Дело в том, что я, в принципе, не люблю музыку. Я предпочитаю, чтобы было тихо. В этом плане у меня конфликт с большей частью цивилизованного мира, которая любит такие вещи, как фоновая музыка, бодрящая музыка по утрам или затыкающая тебе уши клубная музыка. Я не могу сосредоточиться когда что-то играет. Такая у меня особенность.

Nattalie: Яких законодавчих рішень чи кроків з боку держави не вистачає українським письменникам, щоб їм було більш комфортно працювати в нашій країні?

Лада Лузина: Этот вопрос, скорее, нужно задать моему издателю Александру Красовицкому, который постоянно пишет о подобных проблемах, например, о необходимости развивать библиотеки. Если же говорить лично обо мне, у меня, как у писателя, есть масса проблем, но я не представляю, чем государство может мне тут помочь. Я вообще не слишком люблю помощь государства, когда речь идет о творчестве.

Но поскольку сейчас во время выборов в мэры я (как и все прочие киевляне) думала о проблемах города втрое больше обычного, могу сказать, чего не хватает в этом плане Киеву. Когда-то я узнала, что во многих городах Европы мэрия проводит конкурсы на лучший роман о городе. Вот, на мой взгляд, Киеву этого не хватает, причем, например, мэр Львова активно занимается данным вопросом: сначала он всячески способствовал роману о Львове от Андрея Куркова, сейчас серию львовских романов пишет Кокотюха, между Курковым и Кокотюхой я тоже получила это предложение и даже придумала сюжет, расписала последовательность событий. А потом сказала себе: "Нет, не буду о Львове писать". Пока я едва ли не единственная, кто пишет романы о Киеве — о Киеве, как о персонаже, а не только условном действующем месте событий, я изменять своему городу не буду. Хотя я уверена, что таких романов может быть и много, просто о них никто не знает — никто не знает сейчас молодых литераторов, и пробиться им трудно, поскольку в связи с экономическими проблемами издательства предпочитают печатать только проверенных авторов. Потому я сейчас вполне серьезно обдумываю вопрос — не учредить ли мне такую премию самой? Ну, или для начала один конкурс имени Михаила Булгакова — романы о Киеве на русском и украинском языке. Я даже уже переговорила со своим издателем по этому поводу, и он согласился напечатать победителя. Потому все возможно.

Nattalie: За вашою оцінкою, наскільки виховані літературні смаки українців? Вони — вибагливі читачі?

Лада Лузина: О чем Вы говорите? Если и книги-то в нашей стране читает от силы 20%. Увы.

Pinokio: Лада, вот отечественные артисты часто сознаются, что нынешний финансовый кризис и война ощутимо ударили по ним. А как живется сейчас вам, писателю? Стали ли люди меньше покупать книги, стало ли сложнее издаваться, стали ли скромнее гонорары и т.д.?

Лада Лузина: Книги стали покупать меньше. Издательства годами не выплачивают гонорары, магазины годами не выплачивают деньги издательствам. Но я не жалуюсь. Я вообще такой человек, который при необходимости может ужать свои расходы до сущего минимума. И профессия располагает к этому. Когда я по полгода сижу дома и пишу, я денег вообще почти не трачу. Но я веду непрестанную борьбу за то, чтобы мои книги, особенно сейчас, имели демократичные цены. Так, например, "Тень демона" будет стоить всего 38 гривен. Да, там будет дешевая бумага. Да, это книжка карманного формата. Но зато большинство людей сможет позволить себе ее купить. Чуть позже выйдет и подарочное издание. Вот с его ценой издательство еще не определилось.

Simka: Найдут ли сегодняшние события — война, политические игры, героизм и отвага простых людей — отражение в вашем творчестве? Если да, то в какой форме: это будет какой-то отдельный фрагмент в одном из ваших художественных произведений или, может быть, отдельная публицистическая работа, ваш собственный взгляд на вещи?

Лада Лузина: Непременно найдут. Но в какой именно форме — я еще не знаю. Может, это будет роман, может, просто мемуары. Я уже рассказывала, что революция застала меня за столом, где я сидела и писала про революцию 1917 года. Много читала об этом периоде — исторические книги, мемуары, пыталась себе представить, как это выглядело. И вдруг реальность за окном оказалась втрое ярче, чем все, что я себе напридумывала. И все выводы, которые я делала в этой книге, оказались для меня самой под вопросом. Потому я и отложила ее на время. И когда я к ней вернусь, естественно, весь опыт, пережитый мною и страной, войдет в нее так или иначе.

Simka: Лада, как вам работается сейчас, во время трагических и, наверное, во многом переломных событий в жизни нашей страны? Бывает так, что из-за переживаний по поводу происходящего просто опускаются руки, когда совершенно не пишется?

Лада Лузина: Конечно, бывало. Бывали моменты, когда казалось, что ты не можешь улыбаться, есть, расчесываться, вообще ни на что не имеешь права, когда вокруг все так плохо и так страшно. У меня где-то полгода было состояние онемения, когда слов нет, чтобы описать происходящее. Хотя, на мой взгляд, иногда лучше помолчать, чем переходить на риторику ненависти, призывать к чьим-то убийствам или сеять раздор. Многие люди, включая моих хороших знакомых, порядочно разочаровали меня за этот период теми или иными высказываниями.

Inga: Наверное, каждый, кто слышал о Вас, кто прочел хоть одно ваше произведение, знает о том, как Вы относитесь к городу Киеву. Скажите, Лада, а что Вы думаете о Кличко в качестве мэра Вашего любимого города? Это достойный лидер для Киева? За последний год, по Вашим субъективным ощущениям и впечатлениям, Киев преобразился, или только страдает от нынешнего "хозяйственника"?

Лада Лузина: Кличко — не самый худший из мэров Киева и, если честно, мне его, скорее, жалко. Человек был легендой, любимцем страны. Да, уже сейчас ясно, что он останется мэром. Но останется у него после этого мэрства доброе имя — лично для меня большой вопрос. Не знаю, может быть, на этом посту он получил достаточно "плюшек", чтобы наплевать на свою добрую славу. Но мне кажется, что для человека, который даже открыл музей имени себя и брата, это имеет значение. Поэтому если он остается, я бы посоветовала сделать ему хоть что-то значимое, оставить о себе хоть какую-то добрую память — наконец отреставрировать Андреевский или спасти дом Игоря Сикорского, поскольку на данном этапе у него есть все шансы остаться в памяти киевлян Черновецким-2.

Viktor: Так уж сложилось, что нынешние непростые времена поделили артистов, писателей, деятелей культуры на "своих" (тех, что высказываются в поддержку Украины и резко осуждают действия России, поддерживают военных, раненных и т.д.) и "чужих" (тех, что, в частности, не гнушаются ездить с визитами или выступлениями в Россию или Крым). Вам комфортно в таких условиях? Сложно ли балансировать? Часто ли приходится одергивать себя в суждениях, чтобы не стать изгоем на своей же земле, среди своих же людей?

Лада Лузина: Конечно же, мне некомфортно. Я вообще сомневаюсь, что в этой стране есть хоть один человек, начиная с Президента и заканчивая малым ребенком, еще не способным осознать, что происходит, которому было бы комфортно сейчас. Психологи рассказывают, что даже те люди, которые постарались полностью отстраниться, принципиально не читают политических новостей, все равно ощущают это. Поэтому, кстати, по статистике, увеличилось количество инфарктов. К тому же, инфаркт помолодел и распространяется даже на самых юных. Это все — итог того тотального дискомфорта, в котором мы находимся в последние два года. Лично мне, наверное, понадобится еще два, чтобы расставить для себя все акценты, понять, что же на самом деле произошло за этот период.

Tianna: Лада, как-то вы признались, что заметили за собой такую способность, как предсказывать в своих романах грядущие события. Точно помню, что вы говорили о "кровавой елке", и в Киеве 2013-го была "елка на крови"… А за последнее время заметили ли еще предугаданные вами вещи, что еще сбылось?

Лада Лузина: Учитывая, что после "кровавой елки" (а это была история, связанная с моей предпоследней книгой "Ледяная царевна") у меня еще ничего не выходило, то — нет. Вот сейчас выйдет "Тень демона", поглядим. Хотя учитывая, что один из героев книги — Джек Потрошитель, искренне надеюсь, что в это раз пронесет.

Prokop: Лада, продаются ли ваши книги сегодня в России? Есть ли там ваш читатель? Если бы какое-то российское издательство предложило вам сотрудничество, как бы вы отреагировали, согласились бы?

Лада Лузина: Раньше продавались достаточно активно. Скажу честно, даже не отслеживала, но думаю, что последние издания по понятным причинам туда даже не попали. Хотя читатели оттуда мне пишут регулярно, спрашивают, нельзя ли купить книгу и как-то им выслать. Однако ответа на этот вопрос я еще ни разу не дала.

Vasilisa: Лада, признаюсь честно, я была удивлена, когда узнала, что Вы, казалось бы, светская львица, нередко попадающая в объективы фото- и телекамер на разных мероприятиях, любите… дачную романтику, садовые хлопоты. :) Скажите, а Вы смогли бы жить в загородном доме, в глуши, вдалеке от городской суеты, или город и его ритм для Вас необходимы? Где вам лучше работается — в городе или на даче?

Лада Лузина: Почему-то все думают, что я на даче пишу. Пишу я в Киеве, а на дачу езжу исключительно отдыхать. Стоит мне зайти на свой участок, голова отключается самым волшебным образом. Я могу два дня просидеть с совочком в руках на своей клумбе и чувствовать себя совершенно счастливым человеком. Уточню, счастливым и тупым. Поскольку все печальные мысли, весь горестный анализ событий, все размышления, что будет и как жить дальше — проживаются у нас в голове. Собственно, дача меня и спасла в свое время, когда я (как половина страны) с января 2014 года с утра до вечера сидела в Интернете, отслеживая, что происходит в политике. А потом, к счастью, пришла весна, и пришло время белить яблони. И я в очередной раз поняла: вот оно, счастье — возможность полностью отключиться. И, кстати, на сама деле я на даче бываю гораздо чаще, чем на светских тусовках.

Vasilisa: Экскурсии по Киеву, которые вы проводите, уже стали доброй традицией. Их любят и ждут, на них ходят, ими восхищаются. А вот лично вам что дает такой опыт общения с людьми, городом? В чем, так сказать, ваш "кайф" в этом? :)

Лада Лузина: Завтра (31 октября, — Ред.) у меня будет экскурсия-презентация, о которой я уже рассказывала выше, "Хэллоуин с Ладой Лузиной". После нее я собираюсь взять перерыв — буду готовить новый для себя формат: зарубежную экскурсию "Тайны европейского Рождества", которая состоится, я надеюсь, в начале декабря. Все мои читатели знают, что я коллекционирую старые елочные игрушки, но одновременно я собираю и традиции празднования Нового года — и украинские, и зарубежные. И эта экскурсия, по сути, давно спланированное лично мною путешествие, поскольку мне давно хотелось увидеть и Музей Рождества в Германии (ведь я по-прежнему мечтаю сделать в Киеве его аналог — Музей Нового года), и парад рождественских чертей Крампусов, описанных мною в "Ледяной царевне" (кстати, традиция рождественских чертей существовала и у нас — вспомните хотя бы легендарную повесть Гоголя о Вакуле и черте), и увидеть фабрику елочных игрушек под Прагой (ведь Чехия — это вторая родина Нового года после Германии), и посмотреть на их знаменитые рождественские ярмарки. И кто захочет просто сможет присоединиться ко мне в этой поездке, поскольку маршрут я придумала совершенно сказочный — буквально "бусинка к бусинке".

Vasilisa: Киев — мистический и загадочный город. А какую его загадку вы бы хотели разгадать, что для вас остается загадкой в этом городе?

Лада Лузина: Киев потому и остается моей неизменной любовью, что он не перестает меня удивлять. Вот кажется, уже десять лет я о нем пишу, много книжек читаю, и порой тебе кажется, что ты знаешь если не все, то очень многое. А тут села я полгода назад составлять альбом "Азбука киевских чудес", и вдруг поняла, что не знаю, наверное, и половины. Кстати, я очень рассчитываю на свою "Азбуку", которая, надеюсь, выйдет весной следующего года, поскольку Киев очень нуждается в таком сборнике мифов, легенд, сказаний, начиная от Нестора-летописца и заканчивая городскими легендами наших дней. Я надеюсь, что благодаря этой книге многие смогут увидеть тот волшебный город, который вижу я.

viki23: Лада, жалеете, что у вас нет детей? Не думали об усыновлении ребенка?

Лада Лузина: Не жалею. Не думала.

viki23: Расскажите о вашей дружбе с Натальей Могилевской. Что вам импонирует в Наташе и как вы думаете, что ей импонирует в вас? Видела фото в Фейсбуке, ходили вместе в котокафе. Это подарок Наташи?

Лада Лузина: Подарком Наташи стала моя встреча с енотом, которую она мне организовала. Я очень давно с удовольствием просматривала все ролики с енотами и многократно ловила себя на мысли: "Хочу енота!". Хотелось познакомиться с этой животиной в реальности, взвесить все "за" и "против", можно ли держать подобного зверя в доме или нет. Выводы были такие: енот — это огромный сгусток позитива; держать в доме я лучше буду кошек. Даже хозяйка енота, которая и привозила его на "свидание", призналась, что держит его в специальном вольере. И все равно я очень благодарна Натусе, потому что она — из тех людей, которые могут воплощать твои мечты в реальность. На самом деле я лишь заикнулась про енота, а она взяла и устроила мне эти именины сердца.

А в кафе для кошек, куда я лично я заглянула из любопытства, поскольку мне и дома есть кого погладить, в свою очередь оказалось "именинами" для Наташи. Оно и создано-то было для людей, которые не могут по тем или иным причинам себе позволить взять кошку, а погладить что-то мурчащее у себя на коленях периодически хочется. К слову, животные, как и цветы на даче, еще один гарантированный антидепрессант.

Olga__: Лада, два вопроса к Вам. Первый. Какой Вы видите роль писателя, так или иначе, известного, публичного лица, во время войны в его стране? Что он может и должен делать, он должен быть вне политики или, наоборот, четко и откровенно заявлять о своей гражданской позиции? Второй. Воспитательная функция писателя — это реальность или утопия? Способен ли писатель влиять на свою аудиторию, "подтягивать" или воспитывать читателя? Спасибо за ответы!

Лада Лузина: Если честно, то за последние два года и наши писатели, и интеллигенция в целом порядочно разочаровали меня. Я все же считала, что роль подобных людей — быть арбитрами. А многие слишком отчаянно соревновались в баррикадной риторике с самыми отъявленными радикальными политиками, слишком "выпрыгивали из штанов" ради горячей фразочки на том же Фейсбуке. Исключения, к счастью, тоже были. Например, тот же Сергей Жадан, который, несмотря на однозначные политические взгляды, пытался посмотреть на ситуацию с разных сторон.

Fedor: Чи доводилося вам бувати в зоні АТО, спілкуватися з місцевим населенням та нашими захисниками на Донбасі? Якось ви говорили, що хотіли б відвідати зону АТО, аби на власні очі побачити, що там відбувається, зрозуміти, але що вам страшно. Чи вдалося здійснити таку поїздку? Які враження?

Лада Лузина: Скажу вам честно, не приглашали. Я бы поехала.

innia_yur: Лада, что ждет народ с диагнозом, как вы сказали, "тотальная историческая амнезия"?

Лада Лузина: Вот тут как раз можно вернуться к предстоящему нам завтра (31 октября, — Ред.) празднику — Хэллоуину и следующей за ним задушной неделе. У нас в народе считалось, что предки, которых поминают и почитают, помогают своим потомкам во всех их делах. А если не почитать свой род, прародители обижаются и начинают тебе мстить. Мне кажется, забытая история уже многократно отомстила нам. И будет мстить дальше, если мы не вспомним, из чего вырастает каждый из нас, наш род и наша страна.

Фото Виктора Ковальчука