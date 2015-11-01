Писательница Лада Лузина рассказала о своем отношении к музыке

Украинская писательница — Лада Лузина — заявила, что, в принципе, не любит музыку.

Об этом литератор сообщила во время чата на "Главреде".

По ее словам, она предпочитает, чтобы "было тихо".

"В этом плане у меня конфликт с большей частью цивилизованного мира, которая любит такие вещи, как фоновая музыка, бодрящая музыка по утрам или затыкающая тебе уши, клубная музыка", — отметила Лузина.

В то же время писательница уточнила, что не может сосредоточиться, когда что-то играет. "Такая у меня особенность", — объяснила свое отношение к музыке украинская писательница.

Напомним, ранее Лада Лузина сообщила, что пока не хочет детей, однако не исключила появление такого желания в будущем. Ознакомиться с заявлениями литератора можно здесь.