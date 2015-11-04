Картину Репина "Запорожцы пишут письмо..." убрали из Третьяковки

Известная картина русского художника Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" исчезла из Третьяковской галереи.

Об этом пишет сайт Русский Еврей.

"Вчера поехали в Третьяковскую галерею. В том числе и для того, чтобы устроить с сыном небольшое шоу в поддержку Украины возле картины Репина "Запорожцы" и выложить его в ФБ))) И що вы думаете?! На сайте ГТГ "Запорожцы" числятся в 30-м зале – можете сами проверить", — поделился на своей странице в Facebook Кирилл Наумов, раньше работавший волонтером в команде оппозиционера Алексея Навального.

"Все картины, кроме этой, на месте. "ЗАПОРОЖЦЕВ" НЕТ!!!. Ни в 30-м, НИГДЕ НЕТ! Специально обошли всю галерею 2 раза. НЕТ! Убрали в хранилище …

Трусость и холопство путиноидов достигает уже шизофренического уровня. "Запорожцы" – это символ и лицо свободолюбивого украинского народа, свободной, лихой и весёлой козацкой армии, одной из самых сильных в средневековой Европе. Откуда и мои предки. Которых чёрт дёрнул, не иначе, заключить в Переяславле в 1654 г. чисто тактический военный союз с Московским Царством против Речи Посполитой. Который официальная российская и советская история обзывает "добровольным воссоединением". От которого украинцы пытались безрезультатно отбиться всеми силами много раз почти с самого начала "добровольного воссоединения". Который стоил Украине свободы, отставания в развитии от остальной Европы и гибели миллионов лучших сыновей и дочерей. В том числе тысяч погибших за последние полтора года на Донбассе.

И Я ОЧЕНЬ РАД, ЧТО УКРАИНА В ИТОГЕ СМОГЛА ВЫЖИТЬ И ОТОРВАТЬСЯ ОТ НАШЕГО МОРДОРА! И сохранить человечность, искренне выражая соболезнования и принося цветы к посольству Хуйлостана в Киеве по поводу крушения российского туристического лайнера из

Египта. Хотя до сих пор крутятся в голове мысли типа: "В лайнере большинство было ватниками, которые поддерживали оккупацию Крыма, введение войск в Донбасс и убийство украинцев. На их руках кровь, как была кровь на руках немцев, поддерживающих Гитлера, пусть они лично никого и не убивали. УКРАИНЦЫ, ВЫ ЩО, ОХУЕЛИ, СКОРБЕТЬ ПО НИМ???!!!"

Р. S. Путиноиды непоследовательны и не педантичны. Далеко им до немцев))) В начале первого зала древнерусского искусства они забыли убрать самые древние иконы собрания ГТГ, в том числе и очень красивые мозаичные. Из Киева 12 века)))", — написал Наумов.

Напомним, соцсети троллят Путина и Лаврова за сходство с картиной Репина "Бабушки-старушки".