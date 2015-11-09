Начался чат с первым победителем "Голосу країни" Иваном Ганзерой

13 ноября, в 14.00, на сайте "Главред" состоится чат с певцом, первым победителем "Голосу країни" Иваном Ганзерой. Иван расскажет о презентации второго альбома под названием "Хто має долар, Сало їсть" и подведет итоги достижений за четыре года со дня победы в проекте "Голос країни", а, кроме того, расскажет, о том, как с начала войны в стране он превратился в "музыку в окопах".

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.