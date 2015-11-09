Как Рудницкая, Геращенко и Павлик диктант писали

9 ноября 2015, 14:25

Знаменитости разместили фото в соцсетях.

Сегодня, 9 ноября 2015 года, в День украинской письменности и языка, в главном корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко состоялось написанные Всеукраинского диктанта национального единства.

Фотографии с запада на своих страницах в Facebook опубликовали певица и общественный деятель Анжелика Рудницкая и украинский журналист и политик Ирина Геращенко.

"В аудитории родного университета Шевченко собралось море звезд, Виктор Павлик, Галина Тельнюк, Леся Тельнюк, Иван Леньо, Владимир Шерстюк,Вадим Красноокий Василий Шкляр, Сашко Лирник, Ирен Роздобудько, Татьяна Пискарьова, Владимир Бугров, Анна Старостенко, Ирина Малыхина, Тимур Мирошниченко, Бархотка Блажевским, Тарас Тополя", — написала Анжелика Рудницкая.

 

Радіо диктант єдності стартує через 5 хв. В аудиторії рідного університету Шевченка зібралося море зірок Виктор Павлик Г...

Posted by Анжеліка Рудницька on 9 ноября 2015 г.

Похвастался результатами написания диктанта и певец Виктор Павлик

 

Диктант - немає нічого спільного з словом "диктатор".І мені дуже сподобався диктор, диктуючий. Приємний, фірмовий, професійно поставлений голос.

Posted by Виктор Павлик on 9 ноября 2015 г.

"Приняла участие в диктанте национальной единства. Уже в пятый раз. А вообще, это 15 диктант национальной единства, который проходит в Украине. Как на меня, очень правильная инициатива, которая заставляет хотя бы раз в год и задуматься над собственной грамотностью", — написала на своей странице в Facebook Ирина Геращенко.

 

Взяла участь в диктанті національноі єдності. Вже вп'яте. А взагалі, це 15 диктант національноі єдності, що проходить в ...

Posted by Iryna Gerashchenko on 9 ноября 2015 г.

Напомним, сегодня состоялся всеукраинский радиодиктант.

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Анжелика Рудницкая Іван Леньо Ирина Геращенко Виктор Павлик
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