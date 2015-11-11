Олег Скрипка угостил Пьера Ришара борщом

Звезда французского кино, легендарный Пьер Ришар приехал в украинскую столицу, чтобы сняться в программе "Вечерний Киев", а также провести дегустацию вин.

В перерывах между съемками актер встретился со своим давним другом, украинским музыкантом и солистом группы "ВВ" Олегом Скрипкой, пишет ТСН.

Певец пригласил французского гостя в свой ресторан, где накормил его борщом и варениками, от которых Ришар остался в восторге.

Также звезда фильма "Высокий блондин в черном ботинке" признался, что украинские женщины — самые красивые в мире.

О своей встрече с другом Скрипка написал в соцсети Facebook. "Говорили о Киеве и Париже. Про французское и украинское кино. Об украинских женщинах... Их красота глубоко тронула сердце Ришара. Пьер признался, что самые красивые женщины, которых ему когда-либо приходилось видеть — украинки. "Украинки самые красивые в мире", — это его слова. Несмотря на то, что его жена бразильянка, он сказал: "Да, бразильские женщины хороши, но там нет такого количества невероятно красивых женщин, как в Украине", —поделился Скрипка.

Чудовий день з легендарною людиною! Обідали у "Канапі" з П'єром Рішаром. Говорили про Київ та Париж. Про французьке та у... Posted by Oleg Skrypka on 10 ноября 2015 г.

Напомним, Олег Скрипка озвучит мультик "Маленький принц".