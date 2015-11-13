Амадор Лопес: в России выступим только с украинскими песнями и флагом на сцене

На сайте "Главред" состоялся чат с участниками группы Rumbero's Амадором Лопесом и Олегом Серафиным. Общаясь с читателями, они рассказали, как воспринимают войну, вспыхнувшую на востоке Украины, при каком условии готовы посетить с концертом Россию, а также как события в стране отражаются на работе артистов и шоу-бизнесе. Кроме того, участники Rumbero's рассказали о своей новой видеоработе — клипе на песню "Индиго", о том, в чем заключается уникальность их группы, а также комфортно ли им жить в режиме "вечного карнавала".

Представляем стенограмму чата с Амадором Лопесом и Олегом Серафиным.

Alya99: На что вы бы согласились ради денег?

Амадор Лопес: Лучше скажу, на что я бы не согласился ради денег — на предательство друзей и вранье.

Олег Серафин: Я бы так же, как и Амадор, не согласился нарушать свои моральные принципы. Если говорить о творчестве, то, например, ради денег я бы не согласился на слишком откровенную съемку.

Alya99: Какие человеческие качества вы ненавидите в людях?

Амадор Лопес: Я ненавижу неискренность и зависть. Не люблю, когда говорят о людях за спиной и говорят неправду. Считаю, что нужно общаться с человеком и, если есть претензии, нужно говорить честно, в лицо.

Олег Серафин: Я тоже ненавижу неискренних людей. Также не люблю зависть, алчность, меркантильность. Безусловно, для меня деньги играют какую-то роль в жизни, но не люблю в людях, когда все сосредотачивается вокруг денег. Потому что деньги могут повлиять и на дружбу, и на хорошие взаимоотношения. Люблю открытых, щедрых и радушных людей.

Prokop: Бывали ли вы на Донбассе? Что думаете об этой воне на востоке страны?

Олег Серафин: Да, конечно, мы часто гастролировали на Донбассе, бывали и в Донецке, и в Луганске, выступали на "Донбасс-арене". Помню, проводилась крутая конференция по боксу, мы были звездными гостями. У меня остались воспоминания о Донецке, как о прекрасном гостеприимном городе, куда мы с радостью возвращались и дарили людям радость.

Что касается войны, конечно, тяжело об этом говорить, потому что до сих пор не верится, что война случилась, и все эти события причиняют боль каждому жителю Украины.

Амадор Лопес: Меня война очень поразился. Впервые я столкнулся с такой ситуацией. Для меня Украина — моя вторая родина, и я не могу видеть, когда убивают моих земляков, когда люди друг с другом борются. Когда я только приехал в Украину, с первой секунды понял, что хочу остаться жить в этой стране. Тут всегда была радость, тут всегда были песни, танцы, гостеприимность, дружелюбность. А сейчас до сих пор не могу поверить, что с Украиной такое случилось. Но я точно уверен, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. И такая сильна нация, как украинцы, идет только вперед. Нужно не забывать, что только вместе мы можем выйти из этой ситуации.

Prokop: Для вас приемлемы выступления в России сегодня, поехали бы, если бы пригласили выступить, да еще и за хороший гонорар?

Амадор Лопес: Что касается выступлений в России, то этот вопрос сегодня остро обсуждается среди артистов. Считаю так: я — патриот Украины, патриот своей страны. Но происходящее сейчас в шоу-бизнесе, когда поливают грязью украинских артистов, отслеживают, где и как они выступают. Для нас, для артистов, не важно, где ты находишься, в какой стране, сколько платят, всегда самое главное — это встреча с любимым зрителем, с любимой публикой.

Мы уже два года в России не выступаем в связи со сложившейся ситуацией. Не потому что мы боимся или не те деньги предлагаются, а потому что мы гордо поднимаем голову и говорим, что мы из Украины. Если россияне хотят нас видеть, то мы выйдем на сцену гордо с флагом Украины и будем петь только на украинском. Если они согласятся с этим, тогда мы будем выступать в России.

Олег Серафин: Я полностью согласен с Амадором. Я — патриот своей страны, обожаю Украину. Скорее всего, даже если бы была возможность уехать жить в другую страну, я бы не согласился, потому что моя любовь к родной земле слишком велика. Это пришло с воспитанием, я сам со Львова.

Что касается выступлений и гонораров, артист не может творить без вложений в свое творчество, потому гонорары так или иначе важны. Но, несмотря на это, если бы сегодня нам предложили выступить в России за очень хороший гонорар, мы бы сто раз подумали, стоит ли это делать.

Nina27: Чи складно вам, молодому гурту, прокладати собі шлях на велику сцену, ставати вагомим учасником українського шоу-бізу? З чим виникають основні проблеми?

Амадор Лопес: Прежде всего, замечу, что мы уже девять лет на сцене, потому, наверное, "молодая группа" — это не про нас. Но — да, мы молоды. :)

Путь на сцену очень сложен в украинском шоу-бизнесе, потому что для этого нужны большие вложения. В плане творчества Украина талантливая и процветающая страна, где очень много одаренных людей, коллективов (танцевальных, вокальных), которые мечтают реализоваться. Но, к сожалению, для этого нужны большие вложения. Потому всегда самым сложным для нас оказывается финансовый вопрос. Мы продвигаемся сами, у нас нет спонсоров. Мы делаем качественную музыку, а все качественное не всегда дешево стоит.

Олег Серафин: Правильно сказал Амадор, мы давно в шоу-бизнесе, но мы все так же молоды душой и считаем себя молодой группой, потому что наша миссия — быть всегда позитивными и привносить позитив в жизнь наших слушателей.

Конечно, на рост карьеры влияет много разных факторов: растем мы, меняется шоу-бизнес, меняется страна — все время появляются новые нюансы. Для нас, творческих людей и артистов, которые любят экспериментировать с творчеством, образами, песнями и видеоработами, сложно быть форматными или однотипными. Из-за этого страдаем, в первую очередь, мы сами. Потому что в нашем шоу-бизнесе тяжело соответствовать форматам радио и телевидение. Но мы не отчаиваемся, потому что, прежде всего, нам важна любовь и признание зрителей. Потому если наше творчество заставляет людей улыбаться, танцевать, вдохновляться, для нас это самая большая награда.

Nina27: Життя на сцені завжди сповнене найрізноманітніших конфузів та курйозів, яку смішну історію з вашого артистичного життя згадуєте найчастіше?

Амадор Лопес: У меня их много, потому что я на сцене очень много лет. Но больше всего запомнилось, как я упал на сцене — очень сильно упал, ужасно упал. Потому что я падал с лестницы высотой метров пять. Выхожу я на сцену, уже идет фонограмма, балет уже ждет внизу, мое появление яркое, на меня — свет. Я начинаю петь и спускаться по лестнице и — спотыкаюсь… Все были в шоке. Слава Богу, обошлось без травм. Я приземлился сидя, продолжил петь, сидя на сцене — будто так и должно быть. Но, несмотря ни на что, микрофон из рук не выпустил. :)

Олег Серафин: Амадор прав, микрофоны мы держим крепко. Это мы тренируем специально в зале на репетициях. Наши выступления сопровождаются многочисленными танцами, трюками, и потерять в это время микрофон будет неловко. Но большинство курьезов связано с Амадором, как, например, та история, которую он рассказал. Мы это вспоминаем, вместе смеемся.

Inga: Що ви думаєте про різноманітні танцювальні телепроекти, популярні сьогодні ("Танцюють всі!", "Танці з зірками" тощо): чи допомагають вони популяризувати цей вид мистецтва? І що реально дають ці проекти учасниками, адже здебільшого вони відтанцьовують проект, вони зникають з телеекранів і про них забувають, а це все — долі людей, яким тільки трохи привідчинили двері на велику сцену і майже одразу захлопнули перед носом?

Олег Серафин: Считаю, что такие проекты — это ценный шанс для каждого участника. Помню, в свое время, несколько лет назад, когда я еще учился, пытался и стремился реализоваться, не было таких проектов, а если были, то только зарождались.

Амадор Лопес: Благодаря таким проектам люди стараются больше ходить на танцы. Эти проекты популяризируют новые виды танцев. Они помогают людям не стоять на месте, а двигаться вперед, познавать танцевальный мир — ведь сейчас каждый год появляется новый вид танцев. Люди, которые смотрят эти телепроекты, могут за нами повторять какие-то движения, то есть так они обучаются.

Что касается "Танцев со звездами", это — возможность увидеть "звезду" или своего кумира, но совершенно с другой стороны. Если это спортсмен, певец или актер, то он открывается в танце по-новому. И для людей это возможность сопереживать своему кумиру.

По поводу "приоткрывшихся и захлопнутых дверей", это зависит от человека, важно не останавливаться на достигнутом и работать над собой. Только так мы можем добиться успеха в своей жизни.

Kvitochka23: Вы никогда не были замечены в политических агитациях. Это — умышленный ход или "потому что не приглашают"? Амадор, не было желания покинуть Украину в связи с политической ситуацией?

Амадор Лопес: Приглашали, приглашают и, мне кажется, будут приглашать. Но если выступление связано с политикой, мы всегда думаем, с кем мы хотим сотрудничать из политиков. В любом случае, выступление — это дополнительная возможность встретиться со зрителем. Но если я вижу, что политик делает что-то для людей, что ему можно доверять, к тому же, если речь идет о маленьких городах и селах, где люди не имеют возможности увидеть "звезду", тогда мы соглашаемся. Потому что это повышает культуру украинцев.

Было ли желание покинуть страну? Разве что только в мыслях, но на деле — никогда. Сложившаяся непростая ситуация в стране несколько приостановила нашу творческую деятельность, поскольку сложно стало в том числе и в сфере шоу-бизнеса. Но так, чтобы я сказал, что собираю чемоданы и уезжаю, — нет, никогда. Потому что Украина и Венесуэла — это моя родина, часть моего сердца.

Олег Серафин: Политика и культура в последнее время слишком тесно сплелись. Может быть, это сделано искусственно. Мне лично не нравится то, что политики иногда используют артистов как марионеток, чтобы манипулировать людьми.

Vlad_Sokolov: Скажите, читаетеливы? И остается ли в вашем плотном графике время на книги? Есть ли любимая книга, персонаж?

Амадор Лопес: Признаюсь, что в последнее время вообще не читаю. Редко удается выкроить время на это, и это плохо, потому что я убежден, что чтение человека обогащает. Однако всегда, когда отправляюсь на отдых, беру с собой книгу. Даже представляю картину, как лежу под пальмой, на берегу моря, читаю книгу.

Любимая книга и персонаж — Маленький Принц.

Олег Серафин: С детства люблю читать. И даже когда появилось много современных приспособлений — айпадов, электронных книг, всегда с большим удовольствием беру печатную книгу в руки. Но из-за частых гастролей не так часто получается что-то новое прочесть. Но ничего, новая книга ждет очередного отдыха для ее прочтения.

Я люблю книги Паоло Коэльо, философию Ошо. Люблю антиперсонажа — Дориана Грэя Оскара Уайльда.

Tanya Ivanova: Вы говорили, что очень много путешествуете и путешествия вас вдохновляют на новые песни и постановки балета. В каких странах еще не были и планируете посетить?

Олег Серафин: Мы любим много путешествовать, но это больше хобби. Мы путешествуем по возможности. Классно, когда совпадает работа и отдых — это большой плюс в профессии артиста.

Амадор Лопес: Меня вдохновляют только путешествия, потому что ты можешь знакомиться с разными культурами, с разными людьми. В наших постановках шоу-балета используются культуры разных стран мира. В каждой новой стране, в которую попадаю, стараюсь увидеть национальные танцы. Последнее, что впечатлило, — мой мастер-класс по тайским танцам. Мы много, где не были, планируем эти места посетить. Мир огромен, интересен, все хочется познавать.

Олег Серафин: Я бы хотел посетить Америку, это в ближайших планах. Также хочу в Англию: с детства увлекаюсь изучением иностранных языков, и мой английский требует срочной практики.

Tanya Ivanova: Очень нравятся ваши песни на испанском языке. Планируете ли вы еще написание песен на испанском языке?

Олег Серафин: Спасибо большое за комплимент. Как раз в нашей новой песне "Индиго" можно услышать фразы на испанском языке.

Амадор Лопес: Также мы планируем выпустить испаноязычный трек нашей следующей песней. Ждите.

Narina Milina: Планирует ли вы гастрольный тур по Украине? Если да, то — когда?

Амадор Лопес: Тур планируется в поддержку выпуска нашего первого альбома.

Олег Серафин: В данный момент мы работаем еще над несколькими композициями. Наш дебютный альбом подытожит наше творчество за все эти годы.

Амадор Лопес: Следите за новостями. Уже совсем скоро вы узнаете, какой город будет первым.

Katyusha Tiger: Буланаодномузвашихконцертів. І у мене таке питання виникло. Амадор і Олег, який у вас зріст? І який секрет росту вашого волосся?

Амадор Лопес: Рост у меня 178 см.

Секрет роста волос? :) Я стараюсь их не стричь особо. Хотя мой парикмахер говорит, что надо, потому что, чем больше стрижешь кончики, тем лучше волосы растут. Но я всегда очень аккуратно к стрижке отношусь, всегда слежу сколько миллиметров они состригают. Главное — нужно ухаживать за волосами.

Олег Серафин: Я чуть выше — 180 см. Для артиста не имеет значение ни рост, ни телосложение, ни размер ноги. Важно — как ты умеешь этим управлять, как ты ведешь себя на сцене. Это огромный труд в тренировочном зале, работа над собой.

По поводу волос: они требуют ухода, но в этом я полагаюсь на наших стилистов. Когда стилист видит, что волосам нужна помощь, приходится садиться к ней в кресло, и она начинает колдовать. Из-за плотного графика и нехватки времени, волосы — или в "дульке", или в пучке, или собраны так, как удобно, или так, как успел... :)

Inna_Kiev: Вы уже многого достигли, в прошлом вы участвовали и побеждали в разных телевизионных проектах. Ваш коллектив часто появлялся на экранах телевизоров. И особенно Вас, Амадор, можно было часто увидеть в различных ток-шоу на каналах. Но потом вы резко пропали с телеэкранов, и о вас не было ничего слышно до недавнего времени. Скажите, связанно ли это с ситуацией в нашей стране? Хотели ли вы уехать работать в другую страну и выехать из Украины? Может, вернуться в родную Венесуэлу?

Амадор Лопес: Инночка, я никуда не пропадал. Были моменты, связанные с моей личной жизнью и семейными делами, и я на некоторое время взял паузу. Многое изменилось в моей жизни. А во время участия в проектах приходится полностью отдавать свои силы, энергетику, плюс на это уходит, как минимум, полгода работы. Я не мог появляться на телепроектах, потому что не имел возможности отдаваться им на все 100%. Но я уже полон сил, и дальше все будет только лучше. :)

Katyusha Tiger: Недавно захопилася вашою творчістю. Ви, як магніти, притягуєте. Ваша творчість просто унікальна. Про Амадора дуже багато цікавої інформації. Хоч автобіографічний том пиши. А про вас, Олег, відомо зовсім мало. Розкажіть, будь ласка, про себе. Наприклад, відколи ви почали писати вірші та музику, що вас на це надихало? Що вас підштовхнуло працювати саме у цьому напрямку? Чи дуже важко працювати у цій сфері? Що означає для вас щастя, кохання? Чи щаслива ви людина? Які курйози відбувались у вашому житті, відколи ви у складі Rumbero's? Подобається вам такий напрям у танцях як belly dance? Яку музику більше за все полюбляєте слухати, і чи подобається вам рок? Які види спорту вам подобаються? Дякую за увагу.

Олег Серафин: Если я отвечу детально на каждый вопрос, то можно написать автобиографический роман. Я очень творческий человек, романтик в душе. По своей природе я — Маленький Принц из произведения Экзюпери. Люблю мечтать, верю в людей. И ценю своих близких, родных и друзей.

По поводу творческой карьеры, она началась еще в школе. Еще в начальных классах стал писать стихи — про Украину, про маму. Потом стихи пошли о любви, первом поцелуе. Я взрослел, и взрослело мое творчество — появлялось больше стихов о любви. Параллельно ходил в музыкальную школу по классу фортепиано, пел в хоре. Музыкальное образование сильно повлияло на выбор профессии. Родители у меня более консервативны в выборе профессии, и я их воле выучился на юриста. Но для меня было всегда важно реализоваться как артист. Я сам приехал в Киев учиться, сам нашел танцевальную студию, волею судьбы познакомился с Амадором. Тогда как раз создавался коллектив Rumbero's.

Поэтому всем хочу сказать: не останавливаетесь, верьте в судьбу. В нашей жизни многое зависит от случая. А то, что будет после, — это в ваших руках.

Я слушаю разную музыку, я меломан. Для музыканта важно быть в курсе всех мировых тенденций, но вырос я на классике и американской поп-музыке.

"Belly dance" — это интересно, люблю я такие танцевальные движения, как "волны". "Волны" животом, тряски бедрами, особенно — когда это делают наши украинские девушки.

Я всегда предпочитал танцы, а не спорт. Но в последнее время увлекся серфингом. Любовь к этому виду спорта появилась во время путешествия по Шри-Ланке.

Yulya: Вашновыйклиппростошикарный. Скажите откуда такая идея? Кто создавал ваши образы? В вашем клипе много оголенных девушек, вы не думали, что поддадитесь острой критике со стороны ваших поклонников? И почему у вас "Индиго" ассоциируется именно с танцами "бутидэнс"? Спасибо!

Амадор Лопес: Спасибо большое, рады, что понравился клип "Индиго", и что он вызывает разные эмоции. Наши образ создавал, как всегда, наш прекрасный дизайнер и стилист — Алена Олейник.

Олег Серафин: Когда мы познакомились с будущим режиссером клипа Анастасией Конарской, мы были поражены ее полетом фантазии. Она — очень неординарная личность, и после ее предложенных идей мы были в предвкушении, хотелось увидеть финальный результат. Мы полностью доверились ее вкусу и желанию создать несколько параллельных сюжетов и миров и с удовольствием перевоплощались.

По поводу ассоциации с "бутиденсом" и "тверк", тон танцам задала сама композиция "Индиго", в аранжировке которой использовано много барабанных сбивок, электронной бочки, модных "звучков", а также африканские и латиноамериканские мотивы.

Амадор Лопес: Поскольку мы следим за новыми тенденциями, сразу захотелось объединить новый стиль танца с новым звучанием музыки.

Олег Серафин: Мы не переживали из-за критики, потому что все эти движения и танцы естественны. Это искусство, а в некоторых моментах в клипе — это иллюзия. Хотя бы посмотрите на шествие на бразильском карнавале: там много обнаженных тел, и весь мир вдохновляется и поражается красотой этого шествия. Главное — чтобы это было красиво.

Ira30: Вы очень классно танцуете! Скажите, сколько надо тренироваться, чтобы так танцевать?

Амадор Лопес: Спасибо большое! Очень приятно, что вы следите. Спасибо за похвалу. На самом деле я много часов в день тренируюсь: с шоу-балетом, с группой Rumbero's, а также обучаю моих прекрасных девушек и знакомлю украинцев с латиноамериканской культурой. Потому можно сказать, что я просыпаюсь — танцую, ложусь спать — тоже танцуя. Если вы хотите танцевать красиво, нужно желание. Приходите к нам. Даже если будете заниматься дважды в неделю по часу, добьетесь больших успехов. Танцуйте для себя и получайте удовольствие от того, что делаете.

Roma: Скажите, как можно к вам попасть в коллектив? Я танцую с детства. Мне кажется, я подойду вам по параметрам!

Олег Серафин: Вы знаете, мы часто проводим дополнительные кастинги для шоу и постановок. Если вам интересно, вы можете найти в интернете наши контакты и отправить резюме. Все возможно.

Амадор Лопес: Мы всегда открыты молодым талантливым ребятам. Находите нас в соцсетях, отправляйте резюме — встретимся.

Lena Podkopaeva: Если просмотреть ваши клипы, и побывать на ваших занятиях, созревает такой вопрос? Откуда в вас столько сил, энергии и фантазии? Какие бы четыре слова вы сказали людям, которые нерешительны и не могут сделать первые шаги к своей мечте?

Олег Серафин: Профессия артиста требует большой работы над собой. Все, что вы видите в клипах, на сцене, в кадре, — это все результат колоссальных усилий. Но когда эта работа любимая, когда твое дело приносит тебе удовольствие, результат не заставит себя долго ждать, и все дается легче. Энергию нам дают наши зрители, слушатели на наших концертах. А фантазия — это состояние постоянного поиска артиста, поиска чего-то нового, чего-то необычного.

Амадор Лопес: Занимайтесь тем, что вы любите, тогда получите максимальное удовольствие от своей жизни. Четыре слова… Жизнь одна, поэтому — танцуйте!

Олег Серафин: Яркие танцы — яркая жизнь!

Roma: Расскажите, как создавалась ваша группа, как вы познакомились?

Амадор Лопес: Мы много лет назад создали танцевальную студию Rumbero's, параллельно был создан шоу-балет Rumbero's, а на протяжении двух лет я побывал на многих телепроектах, концертах, и нам не хватало песни и пляски с латиноамериканским колоритом, поэтому мы решили сделать вокально-танцевальное шоу. Это единственная группа в Украина, поющая в латиноамериканском стиле, на разных языках: испанском, английском, русском, украинском, португальском. Это уникальное объединение разных культур, разных стилей танца и музыки.

Олег Серафин: У каждого участника коллектива — своя история. Но для каждого это стало судьбоносным моментом в жизни. Мы из разных уголков Украины, а Амадор — вообще, из другой страны. У нас разный темперамент, характер. Но мы, познакомившись, осознали, что у нас много общего.

Амадор Лопес: Знакомились всегда по-разному.

Олег Серафин: Я лично попал в коллектив, пройдя кастинг в шоу-балет. А позже мы с Амадором решили создать вокальную группу.

Амадор Лопес: Большинство ребят проходят огромный и сложный танцевальный и актерский кастинг, чтобы попасть в балет.

Я рад, что меня окружают самые достойные и самые любимые мои дети (я их так называю). Потому что у нас одна цель — сделать мир ярче.

Alya99: Вам бывает в жизни грустно? Сложно поверить, что вы находитесь 24 часа в сутки на позитиве? Что вам помогает вернуться в былую форму?

Олег Серафин: Бывает, потому что мы все — творческие люди, и для нас это нормально. Бывает, мы грустим, бывает, находимся в творческом поиске, погрузившись в раздумье. Бывает, когда к нам в студию приходят ученики, а мы после гастролей или съемок уставшие, они нас подбадривают, у нас происходит обмен энергией — мы расцветаем и улыбаемся снова. Я очень не люблю грустить.

Амадор Лопес: Я очень темпераментный и творческий человек, потому у меня бывают перепады настроения. Но, танцуя, я решаю любую проблему. Быть на позитиве советую всем нам. Если грустно, включайте наши песни и клипы, будем друг другу помогать.

Alya99: Каким вы видите свое творчество в будущем? Вам не надоело жить в режиме "вечного карнавала"?

Олег Серафин: Нас чаще всего и воспринимают такими — карнавальными, веселыми, яркими. Это не амплуа, а наш образ, в который мы вжились.

Амадор Лопес: Я бы сказал, что это — стиль жизнь, который мы пропагандируем. Мы всегда говорим: желаем вам, чтобы ваша жизнь была такая же яркая, зажигательная, красочная и танцевальная, как бразильский карнавал.

Олег Серафин: У нас много лирических песен, медленных баллад, на испанском, английском и русском языке. Пока что они ждут своего времени для реализации душевного сборника песен, лирического сборника. Но наша основная линия всегда будет зажигательной, веселой — такая музыка нам ближе.

Inna_Kiev: Амадор, Олег! Давно увлекаюсь вашим творчеством. Вы очень позитивные и настоящие! Видела, ваш новый клип "Индиго"! Вы — большие молодцы и не похожи ни на кого! Каждый раз задаюсь одним и тем же вопросом: откуда вы черпаете вдохновение?

Амадор Лопес: Спасибо за такие приятные слова, комплименты. Такие люди, как вы, и такие прекрасные слова восхищения для нас и есть вдохновение.

Alya99: Самое необычное признание в любви?

Амадор Лопес: Каждое признание в любви необычно и уникально.

Мы стали участниками, свидетелями и помогали организовать такое событие в жизни одной молодой пары. Мы сделали огромный флеш-моб, где участвовало около 600 человек, которые танцевали вместе с женихом, а в конце они выстроились в одну фразу: "Выходи за меня!". Было красиво: невеста на балконе, он танцует, лепестки роз, музыка играет, 600 человек танцуют... Это было масштабно.

Богдана Підберезна: Почему Зарина и Кристина покинули шоу-балет? И как вам работается с новыми девочками?

Амадор Лопес: Мы столько лет работали вместе! У нас редки кадровые изменения, но бывают моменты, когда люди хотят идти своим путем. Мы всегда это приветствуем, всегда рады за наших участников. Изменения в коллективе были редкими, но были. Я благодарен каждому за опыт, доверие, любовь и понимание. С нашими новыми девочками работается хорошо — они у нас очень талантливые.

Alya99: Олег, если бы не Амадор, как бы сложилась ваша судьба? Чем бы вы сейчас занимались?

Олег Серафин: Повторюсь, когда я приехал в Киев, я не представлял, что меня ждет. Но я знаю свой характер и знаю, что я бы добивался своего и шел бы уперто к своей цели, пока не достиг бы ее. Я бы искал возможностей для реализации, участвовал бы в проектах, пытался бы сделать все, чтобы люди узнали о моем творчестве. Я благодарен судьбе, что она свела меня с Амадором, и что мы идем творческим путем вместе. Амадор — еще и очень хороший и верный друг по жизни.

Фото Владислава Мусиенко