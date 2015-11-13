Андрея Макаревича обокрали в поезде

Известный российский музыкант Андрей Макаревич побывал во Львове.

Лидер "Машины времени" остался в восторге от города и поездки, единственный минус — ограбление, написал на своей странице в Facebook певец.

"Три концерта во Львове. Один на "Лимуде", два в оперном театре. Прекрасный город, прекрасная архитектура. Принимали впечатляюще. Ни одного бандеровца (как и жидобандеровца) не обнаружил", — написал музыкант.

Он также тепло отозвался об уютных кафе и ресторанах Львова, но отметил, что впечатления были омрачены в ночном поезде по дороге в Беларусь, где его обокрали.

Три концерта во Львове. Один на Лимуде, два в оперном театре. Играли "Идиш джаз". Чудесный город, чудесная архитектура. ... Posted by Андрей Макаревич on 12 ноября 2015 г.

"Огромное количество очень стильных кафушек и ресторанчиков — маленькие, уютные. За 100 гривен можно очень хорошо пообедать (это на минуточку 4 доллара.) Если бы в ночном поезде "Львов — Могилев" не сп.....ли из сумки все деньги – впечатление было бы окончательно великолепное)", — написал музыкант.

Напомним, у Путина объяснили, почему Макаревич предатель.