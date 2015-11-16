Станислав Говорухин: "Нынешние террористы — это юноши от 16 до 18 лет"

Находящийся в Париже российский кинорежиссер Станислав Говорухин заявил, что обстановка в столице Франции, несмотря на теракты, чуть спокойнее, чем обычно, и нигде не видно скопления людей.

Он также обвинил молодежь в тупости, пишет сайт gordonua.

"Жан-Жак Руссо 250 лет назад примерно написал: высшей формой цивилизации будет полное одичание. Вот это, мне кажется, мы сейчас и наблюдаем. А потом, я обратил внимание, что все нынешние террористы — это юноши от 16 до 18 лет... Вот такое рождается поколение. Такое мы растили поколение и воспитали. Это не только здесь, в Париже. Это и в России заметно. Весь технический прогресс, обретение компьютера... Вот он носит с собой энциклопедию в кармане, да? Справочник — по любому вопросу. А ни памяти, ни знания — нет. Тупое поколение — в значительной своей массе", — заявил режиссер.

Поздно вечером, 13 ноября, в столице Франции Париже в результате серии взрывов и стрельбы погибли 132 человека, а более 350 — были ранены. Ответственность за нападения взяли на себя террористы из "Исламского государства".В связи со случившимся Олланд объявил о введении в стране чрезвычайного положения и закрытии государственных границ.

Напомним, мать террориста объяснила, почему он взорвал себя в Париже.