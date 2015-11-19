Украина в 2016-м примет участие в "Евровидении"

"Перший Національний" будет проводить отбор на "Евровидение 2016" совместно с СТБ.

СТБ уже огласил поиск новых талантов для участия в национальном отборочном туре "Евровидения", пишет gordonua.

Для этого нужно подготовить авторскую песню, которая нигде не звучала до сентября 2015 года. Ее нужно будет либо исполнить на кастинге в своем городе, либо просто записать на видео и предоставить. Голосование за кандидата впервые будет бесплатным.

Оба канала возьмут на себя финансовые затраты по участию исполнителя от Украины, что создаст равные возможности для участия и победы в конкурсе известных артистов и молодых исполнителей. О сотрудничестве каналы договорились на три года.

В феврале 2016 года в прямом эфире СТБ покажет шоу национального отбора, в рамках которого выберут участника от Украины.

В прошлом году Украина не принимала участия в "Евровидении" в связи с политической и экономической ситуацией в стране.

В 2016 году "Евровидение" будет проходить в столице Швеции Стокгольме.

Украина принимает участие в Евровидение с 2003 года. Тогда на конкурс поехал Олександр Пономарев.

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