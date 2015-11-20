Фильм "Звездные войны-7" собрал 50 млн. до выхода на экран

Седьмой фильм киноэпопеи "Звездные войны" установил рекорд по предпродаже билетов.

За четыре недели до премьеры картина собрала более 50 миллионов долларов, пишет сайт viknaodessa.od ссылаясь на The Wall Street Journal.

Речь идет о сумме, считающейся внушительной для премьерных показов, но которую еще ни один фильм не собирал в предпродаже.

Эксперты предрекают новым "Звездным войнам" рекорд по сборам в премьерную неделю, рассчитывая, что картина превзойдет показатели "Мира юрского периода" — 208,8 миллиона долларов.

Сборы могут и не стать рекордными, учитывая то, что "Звездные войны" выходят в прокат накануне рождественских праздников, в период острой конкуренции между фильмами. ""Звездные войны" — фантастическая киноэпопея режиссера Джорджа Лукаса. Состоит из оригинальной трилогии (1977-1983) и трилогии-приквела (1999-2005). Седьмой фильм — "Пробуждение Силы" — начало новой трилогии-сиквела, которая будет продолжена в 2017 и 2020 годах. В США картина выходит в прокат 18 декабря.

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