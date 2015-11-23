Эльдар Рязанов в тяжелом состоянии находится в больнице

Знаменитый советский режиссер Эльдар Рязанов был госпитализирован в одну из московских клиник.

Состояние оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в справочной службе больницы.

В семье режиссера сообщили, что он госпитализирован в одну из центральных московских клиник для обследования.

"Состояние тяжелое", — рассказали в больнице.

Народный артист СССР Эльдар Рязанов — российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург, продюсер, народный артист СССР. Автор фильмов "Старики-разбойники", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман", "Вокзал для двоих", "Гараж" и многих других.

Напомним, ранее Эльдар Рязанов уже проходил плановое лечение в сентябре и октябре этого года.