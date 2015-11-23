Кобзон в ДНР придумал, что в Украине запретили русский язык и литературу

Российский певец и депутат Иосиф Кобзон снова приехал в оккупированный Донецк развлекать боевиков.

Со сцены "Донбасс Опера" артист толкнул пафосную речь о том, как его зовут в "ДНР" гены, о "настоящем патриотизме" и "запрете" в Украине русского языка и литературы.

"Народный артист ДНР" передвигался под конвоем 20 вооруженных боевиков, отмечает ТаблоID.

"Чего я сюда приезжаю? Меня зовут сюда гены. Какой ужас, что я не могу попасть в Часов Яр, где я родился. Там меняют улицу моего имени. В Днепропетровске, где жил и учился, снимают мемориальные доски. Доходит просто до идиотизма: вырывают дерево, которое я посадил! Маразм полный!", ― заявил Кобзон со сцены.

Артист без лишнего стыда спекулировал на "языковом вопросе":

"Донбасс всегда был русскоязычным, так же как и его соседние регионы ― Днепропетровск и Харьков. И все эти указы пресловутой украинской власти ― запретить язык и литературу, ввести санкции против артистов ― они не изменят психологию тех людей, которые проживают на территории Украины".

К слову, на выступление Иосифа Кобзона, который состоялся в рамках некоего "Международного фестиваля" Звезды мирового балета", пришло около 600 человек ― это где-то треть зрительного зала в" Донбасс Опера".

Но российский певец убеждал присутствующих, что этому "международному художественному мероприятию" может позавидовать весь мир.

"Дорогие земляки, этому выдающемуся празднику в Донецке, свидетелями которого мы стали, может позавидовать любая столица мира. И любые артисты могли бы позавидовать вот такой публике. Я буду обращаться ко всем: покажите всему миру, как живет Донбасс, покажите всему миру, как здесь отдыхают ", ― подчеркнул Кобзон, спев песню" Нам не нужно чужой территории ".

Напомним, ранее певец Иосиф Кобзон в ЛНР посвятил убитому главарю банды "Призрак" Мозговому романс.