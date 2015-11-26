Шендерович: загнанный в угол авантюрист в Кремле озабочен только самосохранением

Россия маршевым шагом спускается в военный ад. В Кремле есть авантюрист (Владимир Путин — ред.), загнавший себя в угол и давно озабоченный только самосохранением (политическим, да уже и биологическим, пожалуй), — и есть Россия.

Об этом пишет российский писатель-сатирик Виктор Шендерович на странице в Facebook.

В своей статье писатель размышляет о синдроме разрыва души между чувством принадлежности к Родине и пониманием преступности государства.

"Почти два года назад, в олимпийском, но еще докрымском феврале 2014 года я писал (в статье "Путин и девочка на коньках") о синдроме разрыва души — между чувством принадлежности к Родине и пониманием преступности государства, Родиной овладевшего. Съел потом тонну дерьма за упоминание в этой связи берлинской Олимпиады 1936 года.

Гитлеровская аннексия Судетов, меж тем, случилась через два года после той Олимпиады. Путинская аннексия Крыма — через две недели после моей статьи. Что, собственно, и объяснило для меня, задним числом, государственную ярость по моему поводу: я случайно попал в нерв гораздо сильнее, чем предполагал.

И вот сегодня, когда Россия маршевым шагом спускается в военный ад, — спускается предсказанным и по своему неотвратимым маршрутом (начавшимся именно аннексией Крыма), — я снова пишу об этом разрыве души между Родиной и государством. Разрыве, увы, гораздо более болезненном, чем в случае с девочкой на коньках.

Ибо есть авантюрист в Кремле, загнавший себя в угол и давно озабоченный только самосохранением (политическим, да уже и биологическим, пожалуй), — и есть Россия.

Публичное международное опущение военного авантюриста должно было произойти так или иначе. (И, заметим в скобках, это правильно). Но вот публичная, холодно рассчитанная и показанная на весь мир гибель российского пилота и плен его товарища воспринимаются нами уже как национальное унижение, не правда ли?

И это чувство в душе — оно ведь совсем не про Путина.

Как в прошлый, радостный, олимпийский раз, так и в этот, военный, трагический, — Путин и его поднаторевшая в пошлости администрация легко слепят все это в один останкинский комок, чтобы возбудить подопытных россиян ненавистью к Западу (как в феврале 2014-го возбуждали их счастьем сочинского единения вокруг администрации).

Нет сомнений в том, что у них получится использовать болевой шок нации в своих политических целях; не впервой. Электорату вольют в голову — уже влили! — необходимость сплочения перед лицом вызова.

"Путин" равно "Россия" — нехитрое уравнение, сойдет для оруэлловских пролов. Да и к чему изобретать велосипед? "Одна страна — одна нация..." Ну, вы помните.

Счастливы те, кому все просто. По-своему, конечно, но счастливы: цельностью ощущений. Но что делать тем, кто отличает Родину от администрации?

Разрыв души. Опять разрыв души...

Вот только эволюция поводов впечатляет: от эйфории по случаю олимпийских побед — до гибели российского летчика, сбитого самолетом НАТО. Двух лет не прошло, кстати. И если вам кажется, что эти две точки в новейшей российской истории никак не связаны между собой, — мои вам поздравления", — написал Шендерович.