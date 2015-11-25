Forbes назвал самые провальные фильмы года

Журнал Forbes опубликовал на своем сайте список самых провальных голливудских фильмов 2015 года.

Антирейтинг возглавляет музыкальная комедия с Биллом Мюрреем "Рок на Востоке" — она заработала в прокате 2,9 миллиона долларов при бюджете 15 миллионов.

На втором месте расположился боевик "Ганмен" с Шоном Пенном (10,7 миллиона при бюджете 40 миллионов), на третьем — детективный триллер "Кибер" с Крисом Хемсвортом (19,4 при 70).

В первую пятерку попали также картины "Между делом" (14,4 при 35) и "Джем и голограммы" (2,3 при 5).

За ними в списке следуют фильмы "Вне/себя" (12,3 при 26), "Ультраамериканцы" (15,4 при 28), "128 ударов сердца в минуту" (3,6 при 6) и "Алоха" (26,3 при 37).

Завершает десятку новая комедия с Джонни Деппом "Мордекай" — ленте тоже не удалось окупить себя в прокате, она собрала 47,3 миллиона долларов, тогда как на производство было потрачено 60 миллионов. Студия Lionstage развернула широкую рекламную кампанию в поддержку картины, но не спасла ее от провала. В США ее премьера состоялась в январе 2015 года.

В сентябре Forbes назвал самые убыточные фильмы минувшего лета. Первое место занял фильм "Земля будущего".

Напомним, Иван Дорн в списке самых успешных украинцев — Forbes.