В Британии назвали самого выдающегося актера современности

Голливудская звезда Майкл Кейн стал величайшей кинозвездой Великобритании среди ныне живущих.

Таким титулом актера наградило издание ShortList, которое разместило портрет Кейна вместе с другими выдающимися британцами на обложке своего нового спецномера, пишет ТСН.

По словам Майкла Кейна, он надеется, что пройдут годы, прежде чем кто-то сможет подвинуть артиста и получить это звание вместо него. В интервью журналу 82-летний актер признался: "Я всегда все планирую наперед. У меня есть планы абсолютно на все".

Напомним, сеть взорвала пародия на песню Адель с Мэтью Макконахи в роли женщины.

фото: vkyrse.info