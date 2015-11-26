Украинский фильм получил престижную награду европейского кинофестиваля

Документальная картина "Украинские шерифы" режиссера Романа Бондарчука получила специальный приз жюри знаменитого Амстердамского кинофестиваля документальных фильмов (IDFA).

Кинофестиваль проходит в столице Голландии с 18 по 29 ноября, пишет ridna.ua.

"Украинские шерифы" был снят в копродукции Украины, Латвии и Германии.

"На кинофестиваль IDFA в Амстердам мы отправили черновой монтаж, надеясь завершить фильм к показу, если ответ будет положительный. Нам отписали практически сразу, что мировая премьера "Украинских шерифов" должен состояться именно у них", — рассказала Cultprostir Дарья Аверченко, продюсер фильма.

"Это абсолютно заслуженная победа, и я счастлива за всю съемочную группу. IDFA — крупнейший европейский фестиваль документальных лент, где показывают лучшее из того, что было снято в год. Это прекрасно, что "Украинские шерифы" получили признание именно в Амстердаме, где бьется сердце мировой документалистики", — рассказала Cultprostir Виктория Лещенко, программный координатор фестиваля DocudaysUA.

Напомним, Forbes назвал самые провальные фильмы года.