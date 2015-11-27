Первый диск Beatles выставили на продажу

Первую копию битловской пластинки под названием The Beatles, которая вышла в 1968 году, продадут на аукционе в США.

Об этом сообщает Би-Би-СИ ссылаясь на издание The Guardian.

Владельцем копии является барабанщик группы Ринго Старр. Ожидается, что за музыкальный раритет дадут не менее 60 000 долларов.

Газета рассказывает, что первые четыре копии диска раздали участникам группы. Считалось, что копия под номером 0000001 досталась Джону Леннону, потому что, как рассказывал Пол Маккартни, " он больше шумел " через это. Однако оказалось, что в течение 35 лет Ринго Старр хранил пластинку в хранилище одного из лондонских банков.

Guardian добавляет, что господин Старр выставляет на аукцион много вещей, которые когда-то принадлежали Джорджу Харрисону, а именно его драгоценности, предметы искусства, вещи и музыкальные инструменты. Среди них - и гитара, которую надеются продать за 200 000 долларов.

Напомним, Злата Огневич перепела хит группы The Beatles.