Макаревич о запрете турецких товаров в России: зачем эта клоунада

Известный российский музыкант Андрей Макаревич считает клоунадой запрет турецких товаров в России.

Отметим, российская власть решила отреагировать на сбитый турецкими истребителями бомбардировщик Су-24 экономическими санкциями ― весь импорт турецкого продовольствия поставлен под полный контроль.

Лидер группы "Машина времени" пишет на свой траничке в Facebook:

"Вот объясните мне, дураку: Турция сбила наш самолет. Это ужасно и отношения между странами, естественно. испортились. Мы больше не хотим покупать турецкие товары. Это ведь нормально и естественно, правда? Почему так и не сказать открытым текстом ― мы с вами больше не дружим и покупать у вас ничего не станем? Нет, собирается россельхознадзор и будет нам объяснять, что турецкие продукты, оказывается, не соответствуют стандартам. Как было с рижскими шпротами и грузинским вином ― вчера еще соответствовали, сегодня - нет. Вот зачем эта клоунада?".

Напомним, музыкант Андрей Макаревич не боится критиковать политику Владимира Путина.